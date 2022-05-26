塞内加尔一家医院发生火灾 11名婴儿丧生

火灾悲剧

据法新社达喀尔26日报道，塞内加尔总统马基·萨勒在社交媒体上发文称，25日有11名新生儿在西部地区蒂瓦万一家医院发生的火灾中丧生。萨勒表示：“获知11名新生儿在火灾中丧生，我倍感痛苦和难受。对他们的母亲和家人，我表达深深的同情。”蒂瓦万市长登巴·迪奥普称“有三名婴儿被救了出来”。

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迪奥普称，火灾是由于“电线短路”引起的，“大火扩散的非常快”。据当地媒体报道，该医院最近才开业。2021 年 4 月 25 日，四名新生婴儿在该国北部林盖尔的一场大火中丧生。市长兼内政部长 Aly Ngouille Ndiaye 曾提到产科病房的空调装置出现电气故障。 4 月 1 日，一位 30 多岁、怀孕 9 个月的妇女 Astou Sokhna 死于 Louga（北部）的公立医院，据她的亲属称，她在遭受巨大痛苦和 20 小时的剖腹产后徒劳无功。

面对因苏赫纳女士之死引起的强烈抗议，萨勒总统已指示追究责任。医院院长被免职并被更换。 “这种情况非常令人遗憾和极其痛苦。正在调查蒂瓦万，以了解发生了什么”，卫生部长在 RFM 电台宣布，他于周四从日内瓦返回，并出席了世界卫生组织（WHO ）。世卫组织总干事谭德塞在推特上表示，他“非常伤心”。

塞内加尔前总理阿卜杜勒·姆巴耶（Abdoul Mbaye）在推特上说：“我希望这次制裁将打击一个普遍失败的体系”，而不必等待 7 月的立法选举通过。大赦国际塞内加尔部门负责人塞迪·加萨马在推特上“敦促政府成立一个独立调查委员会，以查明责任并惩处肇事者”。 “更多的婴儿在公立医院被烧伤。这是不可接受的 Macky Sall”，反对派代表 Mamadou Lamine Diallo 在推特上写道。 “整个塞内加尔都感到震惊”，反对派联盟 Yewwi Askan Wi 感动，他说他们正在等待事故调查结果，并宣布他们将暂停三天该国的所有政治活动。