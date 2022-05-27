赤道几内亚:非盟首脑特别峰会

地缘政治 / 赤道几内亚

非盟(UA)首脑特别峰会周五在濒临大西洋的非洲国家赤道几内亚开幕，预计为期两天，议题围绕非洲的人道主义挑战。本台法广RFI特派记者正在现场。

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据本台法广RFI2022年05月27日星期五的法文报导，预计为期两天的非洲联盟(UA)首脑特别峰会当天在濒临大西洋的非洲国家赤道几内亚召开。在当今世界面临粮食危机的大背景下，本次非盟（UA）特别峰会的议题围绕非洲的人道主义挑战。

非洲缺粮人数增多了五千万 -

本台法广RFI特派记者皮特（Peter Sassou Dogbé）发自赤道几内亚首都马拉博（Malabo）的消息指出，非洲人口有14亿，其中近3亿人存在营养不足。联合国粮农组织（FAO）表示，如今的人数比2019年多了5000万。

RFI Image Archive / Guinée Equatoriale : Malabo est la capitale du pays. (illustration) Wikimedia Commons - Frokor / RFI Image Archive

非洲需要各国元首协调行动 -

致力于非洲萨赫勒地区可持续发展的非政府组织[萨赫勒告急]（SOS Sahel）的总代表雷米（Rémi Hémeryck）在接受本台法广RFI记者纪尧姆（Guillaume THIBAULT）采访时表示，非政府组织（ONG）期待国家元首们履行他们的承诺，把10%预算用于农业。但在他们国内的投入需要协调。这既简单有复杂，如同所有的事情那样。总之，人们知道，在农业领域，想要增产、不再依赖其它地区或其它邻国的进口很容易。但需要创立长期投资，那才可能是更复杂的。

赤道几内亚正在营建新首都 -

据介绍，赤道几内亚首都马拉博（Malabo）位于大西洋几内亚湾内一座名为比奥科（Bioko）的大岛北端，远离该国本土，及其经济中心、海港城市巴塔（Bata）。

RFI Image Archive / Guinée Equatoriale : Bata est le centre économique du pays. Ici, l'entrée de l'aéroport international de Bata en Guinée équatoriale. (illustration) © Wikimédia common / RFI Image Archive

赤道几内亚正在非洲大陆内部营建一座新首都，名称为Ciudad de la Paz（可译为和平之城）。当地原来的名称为欧亚拉（OYALA）。

美国注意中国在赤道几内亚 -

来自华盛顿的传闻说，美国关注中国有意在赤道几内亚建立大西洋基地。该国经济中心巴塔有一个由中国投资兴建的深水港口。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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