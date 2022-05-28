阿尔及利亚:页岩气资源的潜力

欧非关系 / 地缘政治

在地中海周边地区，应欧洲大陆国家意大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）的邀请，北非马格里布国家阿尔及利亚总统特本（Abdelmadjid Tebboune）于本周三赴罗马进行正式访问，受到隆重的迎接。这一为期三天的访问行程，已于本周五（2022年05月27日）结束。借此契机，两国加强合作，尤其是在天然气和电力领域。在俄罗斯坚持不懈继续攻打乌克兰的大背景下，寻找新的能源渠道如今是欧洲许多国家的当务之急。在碳氢能源供应上，阿尔及利亚能否取代俄罗斯？这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）本周在节目中探讨的话题之一。

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本台法广RFI法文网2022年05月26日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇报道指出，阿尔及利亚总统特本（Abdelmadjid Tebboune）周三(2022年05月25日)出访意大利，讨论天然气问题。鉴于当前制裁俄罗斯，阿尔及利亚受到了前所未有的恭维。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法广RFI法文专栏的这篇报道原标题为[Algérie : l’alternative au gaz russe ?]。换做中文可译作[阿尔及利亚：俄罗斯天然气的代替办法?]。下面做简介以供分享。

意大利致力于减少对俄罗斯天然气的依赖 -

据本台法广RFI法文«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）这篇报导的描述，没有人打算要让阿尔及利亚天然气完全取代市场上所有的俄罗斯天然气。至于部分取代，一些国家正在竭尽全力想要予以实现。意大利就是一个实例，其天然气有高达45%来自俄罗斯，同时也是阿尔及利亚天然气的第一大欧洲买家，通过跨跨地中海管道（gazoduc Transmed）。

阿尔及利亚是否具有供应能力为关键所在 -

意大利频繁接触阿尔及利亚当局，并在四月份成功地就加大天然气供应达成一项协议。但在是否有意愿帮助欧洲之外，阿尔及利亚是否有能力迅速增加其天然气产量，以应未来之需？

RFI Image Archive / Mario Draghi (Gauche) reçu à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le lundi 11 avril 2022. Le Premier ministre italien est reçu à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune le lundi 11 avril 2022. Mario Draghi a conclu un accord pour plus de gaz naturel via le pipeline méditerranéen depuis l'Algérie. AP - HOGP / RFI Image Archive

天然气在短期内仍将供不应求。阿尔及利亚国家石油公司（SONATRACH）的一名前高管在二月份时曾表示，未来几年，阿尔及利亚将可能向市场额外提供数百亿立方米的天然气。该国的一名专家证实，目前，谈判的余地不大，因为可以迅速提供的额外量很少。本台法广RFI的一名对话人指出了阿尔及利亚必须做出的一项战略选择：一部分天然气必须被用于维持油田的压力。开采尽了，未来将可能危及阿尔及利亚石油的产能。阿尔及利亚在过去几年没有进行过招标。要知道从发现到开采，通常需要五年时间。在短期内，阿尔及利亚确实有困难显著提高其产能。

阿尔及利亚天然气储量占全球比率不到2% -

另一问题是：阿尔及利亚的天然气储量是否能够持久的供应？数字在理论上是技术性的，而事实上是很政治性的。就此，官方数据很少。能源领域2021年业内报告BP Statistical Review的参考数据，阿尔及利亚天然气储量在2020年仅占全球总量的1.2%。这相当于23 000亿立方米，而且储量趋势是在逐年减少。实际上，过去几年也没有重大发现。相反，阿尔及利亚国内消费在不断增加。

阿尔及利亚的王牌是页岩气储量全球第三 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在2022年05月26日星期四刊出的这篇报道最后提到，阿尔及利亚拥有另一张王牌。它蕴藏的页岩气储量位居全球第三，目前还完全没有予以开发，这可能会需要大规模的技术和金融手段。阿尔及利亚尝试过在南部开采页岩气，但没有成功。就此，阿尔及利亚总统承诺，将发起一次全国性的辩论。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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