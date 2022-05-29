马达加斯加:蝗虫威胁农业生产

非洲生态 / 农业生产

在临近非洲东海岸的印度洋岛国马达加斯加，俗称蚂蚱的飞蝗（locusta migratoria）横行肆虐，繁殖速度惊人，而且喜欢以水稻和玉米等农作物为食。马达加斯加在2013年至2016年间曾发生过其有史以来最糟糕的蝗灾。在过去几个月里，蝗虫在岛上一些地区越发频繁，并已引起联合国粮农组织（ONUAA/FAO）的重视。

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据本台法广RFI法文网报道，在马达加斯加，最近几个月里蝗虫在一些区域越来越常见。然而，当局在去年十月就发起了一次大规模的治蝗行动。从地面到空中，调动了大量的人力资源。但专家们认为，治理蝗虫最好还是预防，而且成本也更低。

RFI Image Archive / Madagascar : depuis plusieurs semaines, au petit matin dans la région Menabe, l’hélicoptère réquisitionné pour la campagne de lutte antiacridienne tournoie à la recherche d’essaims. Ici, Forêt du Menabe. (illustration) Flickr Creative Commons CC BY-NC 2.0 USAID Biodiversity & Forest / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员萨拉（Sarah Tétaud）2022年05月28日周六深夜发自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息说，过去几周，在马达加斯加西部沿海地区Menabe，每天清晨，被抗蝗行动征用的直升飞机在空中搜寻成群的飞虫。一旦发现，就会散发出一种含[毒死蜱]（Chlorpyrifos）的灭蝗杀虫剂。

粮农组织女协调员谈抗蝗经验 -

在这样的一架直升飞机上，联合国粮农组织（FAO）的一名女协调员卡特琳（Catherine）在接受本台法广RFI记者采访时指出，当粮农组织呼吁抗蝗，此国这时已不再能够独自控制灾情。她认为，马达加斯加当前虽然还没有成灾，但已经十分紧急，如果不介入，情势会恶化，加大当地缺粮家庭的痛苦。

马达加斯加曾经历过严重蝗灾 -

马达加斯加在2013年至2016年间曾发生过其有史以来最糟糕的蝗灾，并为灭蝗耗资了3700万美元。如今研究结果显示，处理紧急状况的成本比防治高出13倍。

RFI Image Archive / Madagascar a connu l’une des pires crises acridiennes de son histoire entre 2013 et 2016. Pour endiguer la propagation de l’insecte, 37 millions de dollars ont été déboursés. Ici, un homme ramasse des criquets, ici devant une pharmacie du centre-ville d'Antananarivo. A Madagascar, les agriculteurs les donnent à manger à leur bétail. (illustration) RFI / Bilal Tarabey

联合国粮农组织（FAO）的这名女行动协调员卡特琳（Catherine）还解释说，西非和北非都是采取预防措施。那里自2005年以来，没有发生危机。所以说，这种战略是有效的。依照经验，当蝗虫再现，就已为时过晚。

马达加斯加抗蝗中心领导受访 -

马达加斯加国家抗蝗中心负责人吞吞吐吐地承认，该国采纳这种战略似乎还不多。但这名接受采访的领导认为，气候因素和气候变化不为人所控制。干旱、水灾和飓风这一切都有利于蝗虫的发展。这不是人所能够控制得了的。

马达加斯加防蝗将持续到冬季 -

马达加斯加目前农作物收成遭受的损失还不大。密集的防蝗行动和喷洒杀虫剂将持续到7月份南半球冬季之始。那时也将进入昆虫繁衍的平静期。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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