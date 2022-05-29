马达加斯加:蝗虫威胁农业生产
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在临近非洲东海岸的印度洋岛国马达加斯加，俗称蚂蚱的飞蝗（locusta migratoria）横行肆虐，繁殖速度惊人，而且喜欢以水稻和玉米等农作物为食。马达加斯加在2013年至2016年间曾发生过其有史以来最糟糕的蝗灾。在过去几个月里，蝗虫在岛上一些地区越发频繁，并已引起联合国粮农组织（ONUAA/FAO）的重视。
据本台法广RFI法文网报道，在马达加斯加，最近几个月里蝗虫在一些区域越来越常见。然而，当局在去年十月就发起了一次大规模的治蝗行动。从地面到空中，调动了大量的人力资源。但专家们认为，治理蝗虫最好还是预防，而且成本也更低。
本台法广RFI通讯员萨拉（Sarah Tétaud）2022年05月28日周六深夜发自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息说，过去几周，在马达加斯加西部沿海地区Menabe，每天清晨，被抗蝗行动征用的直升飞机在空中搜寻成群的飞虫。一旦发现，就会散发出一种含[毒死蜱]（Chlorpyrifos）的灭蝗杀虫剂。
粮农组织女协调员谈抗蝗经验 -
在这样的一架直升飞机上，联合国粮农组织（FAO）的一名女协调员卡特琳（Catherine）在接受本台法广RFI记者采访时指出，当粮农组织呼吁抗蝗，此国这时已不再能够独自控制灾情。她认为，马达加斯加当前虽然还没有成灾，但已经十分紧急，如果不介入，情势会恶化，加大当地缺粮家庭的痛苦。
马达加斯加曾经历过严重蝗灾 -
马达加斯加在2013年至2016年间曾发生过其有史以来最糟糕的蝗灾，并为灭蝗耗资了3700万美元。如今研究结果显示，处理紧急状况的成本比防治高出13倍。
联合国粮农组织（FAO）的这名女行动协调员卡特琳（Catherine）还解释说，西非和北非都是采取预防措施。那里自2005年以来，没有发生危机。所以说，这种战略是有效的。依照经验，当蝗虫再现，就已为时过晚。
马达加斯加抗蝗中心领导受访 -
马达加斯加国家抗蝗中心负责人吞吞吐吐地承认，该国采纳这种战略似乎还不多。但这名接受采访的领导认为，气候因素和气候变化不为人所控制。干旱、水灾和飓风这一切都有利于蝗虫的发展。这不是人所能够控制得了的。
马达加斯加防蝗将持续到冬季 -
马达加斯加目前农作物收成遭受的损失还不大。密集的防蝗行动和喷洒杀虫剂将持续到7月份南半球冬季之始。那时也将进入昆虫繁衍的平静期。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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