巴布亚新几内亚大选前，中国外长到访商谈自贸协定

贸易

中国和巴布亚新几内亚6月3日就双方自由贸易协定进行会谈，中国外交部长王毅来到资源丰富的巴布亚新几内亚，为他太平洋岛国访问行程划下句号。

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中央社报道，巴布亚新几内亚总理马拉普（James Marape）表示，双方在巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港市（Port Moresby）的商谈，着重在经济合作和商讨已久的贸易协定。

中国现已是巴布亚新几内亚的一大投资国，并购买了他们大量的天然气、矿产、木材和其他资源。北京当局正与澳洲竞逐巴布亚新几内亚首要贸易伙伴的地位。

马拉普告诉记者：“中国和巴布亚新几内亚官员正在统合整理双方的自由贸易协定内容。”

他并说：“双方正在敲定自由贸易协定的详细内容，以使巴布亚新几内亚的利益不致受到压抑或损害，而能够维持且实际上得以强化。”

马拉普发表前述言论之际，中国、澳洲和其他西方盟邦正竞逐对于太平洋岛国的影响力。

巴布亚新几内亚未来几周将举行的选举，选举结果可望在8月揭晓。

王毅对莫尔斯比港市的访问遭到反对党批评。再度角逐总理大位的前巴布亚新几内亚总理欧尼尔（Peter O'Neill）批评王毅到访的时间点不合适，并警告两国不应该签署任何协议，但马拉普反击欧尼尔。

马拉普表示：“这位前总理非常清楚，在国际领导人访问我国期间不宜玩弄权术。”