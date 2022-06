刚果(金)即将迎来比利时国王

RFI Image Archive / RD Congo : la visite historique du roi des Belges. Entre le 7 et le 13 juin 2022, le roi Philippe, la reine Mathilde seront accompagnés par le Premier ministre Alexander De Croo, et une délégation d'entrepreneurs. Le Congo était une colonie belge jusqu'à l'indépendance le 30 juin 1960. Ici, le Premier ministre congolais Patrice Lumumba et son homologue belge Gaston Eyskens, le 30 juin 1960. (illustration)

AP - JEAN JACQUES LEVY / RFI Image Archive