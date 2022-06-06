刚果(金)即将迎来比利时国王

地缘政治 / 经贸关系

比利时国王菲利普（Roi Philippe）接受刚果民主共和国总统费利克斯-安托万·齐塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的邀请本周出访金沙萨（Kinshasa）。按照事先的行程安排，2022年06月07日星期二早上，他将在王后玛蒂尔德(Reine Mathilde)和比利时政府首相亚历山大·德克罗（Alexander De Croo）的随行下，自临近首都布鲁塞尔的梅尔斯布鲁克(Melsbroek)机场启程，飞向这个位于中部非洲的国家进行为期六天的历史性访问。

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本台法广RFI法文网2022年06月06日星期一刊出记者皮埃尔（Pierre FIRTION）对比利时王国政府中负责重振与战略投资的国务秘书Thomas Dermine的一个专访，谈及比利时国王菲利普（Roi Philippe）本次出访是在欧洲与非洲加强经贸关系的大背景下。刚果（金）如今已不再只是被视为一处前殖民地，而是一个贸易伙伴。

刚果(金)如今被比利时视为非洲未来的经济大国 -

这位将随同菲利普国王出访刚果（金）的比利时国务秘书在这一专访中解释，这不仅与非洲大背景的演化有关联。如今在现总统任内确实呈现出某种程度的稳定性，能够便于加强已建立的联系。但也和比利时的世代更迭有关。如今的比利时政府内，出生于殖民时期的部长不仅一人。情况发生了变化，与刚果之间的关系发生了变化。人们看到刚果（金）首先被视为一个未来的经济大国，一个贸易伙伴。

RFI Image Archive / RD Congo : la visite historique du roi des Belges. Entre le 7 et le 13 juin 2022, le roi Philippe, la reine Mathilde seront accompagnés par le Premier ministre Alexander De Croo, et une délégation d'entrepreneurs. Le Congo était une colonie belge jusqu'à l'indépendance le 30 juin 1960. Ici, le Premier ministre congolais Patrice Lumumba et son homologue belge Gaston Eyskens, le 30 juin 1960. (illustration) AP - JEAN JACQUES LEVY / RFI Image Archive

在刚果（金）访问期间，比利时国王菲利普（Roi Philippe）一行预计将于06月10日星期五前往南部大城市卢本巴希（Lubumbashi）。他在06月13日下周一结束对刚果民主共和国的本次历史性访问之前，还要在06月12日星期天赴临近卢旺达的北部地区，走访南基伍省省府布卡武（Bukavu） 。

刚果(金)反贪机构最近报告触及中国的矿业投资 -

另外，本台法广RFI法文网2022年06月05日星期天报导说，刚果（金）反贪机构对刚果（金）国有矿业总公司（Gécamines）在2010年至2020年间经营活动的审计报告概要认为：该国有企业在矿产资源出让的管理上缺乏透明，有不合法行为，怀疑涉嫌挪用公款，担心有数亿美元的国家贷款和税惠被消失。。。

RFI Image Archive / RD Congo : un rapport d'audit de l'agence anti-corruption accablant pour la Gécamines. Ici, le siège de la Gécamines à Lubumbashi. (illustration) © Sonia Rolley/RFI

刚果（金）反贪机构的这一报告还关注中国在2008年世纪大合同（contrat du siècle ）框架内承诺的基础设施，在实际投资的跟进上，不太严肃。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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