刚果(金)即将迎来比利时国王
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比利时国王菲利普（Roi Philippe）接受刚果民主共和国总统费利克斯-安托万·齐塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的邀请本周出访金沙萨（Kinshasa）。按照事先的行程安排，2022年06月07日星期二早上，他将在王后玛蒂尔德(Reine Mathilde)和比利时政府首相亚历山大·德克罗（Alexander De Croo）的随行下，自临近首都布鲁塞尔的梅尔斯布鲁克(Melsbroek)机场启程，飞向这个位于中部非洲的国家进行为期六天的历史性访问。
本台法广RFI法文网2022年06月06日星期一刊出记者皮埃尔（Pierre FIRTION）对比利时王国政府中负责重振与战略投资的国务秘书Thomas Dermine的一个专访，谈及比利时国王菲利普（Roi Philippe）本次出访是在欧洲与非洲加强经贸关系的大背景下。刚果（金）如今已不再只是被视为一处前殖民地，而是一个贸易伙伴。
刚果(金)如今被比利时视为非洲未来的经济大国 -
这位将随同菲利普国王出访刚果（金）的比利时国务秘书在这一专访中解释，这不仅与非洲大背景的演化有关联。如今在现总统任内确实呈现出某种程度的稳定性，能够便于加强已建立的联系。但也和比利时的世代更迭有关。如今的比利时政府内，出生于殖民时期的部长不仅一人。情况发生了变化，与刚果之间的关系发生了变化。人们看到刚果（金）首先被视为一个未来的经济大国，一个贸易伙伴。
在刚果（金）访问期间，比利时国王菲利普（Roi Philippe）一行预计将于06月10日星期五前往南部大城市卢本巴希（Lubumbashi）。他在06月13日下周一结束对刚果民主共和国的本次历史性访问之前，还要在06月12日星期天赴临近卢旺达的北部地区，走访南基伍省省府布卡武（Bukavu） 。
刚果(金)反贪机构最近报告触及中国的矿业投资 -
另外，本台法广RFI法文网2022年06月05日星期天报导说，刚果（金）反贪机构对刚果（金）国有矿业总公司（Gécamines）在2010年至2020年间经营活动的审计报告概要认为：该国有企业在矿产资源出让的管理上缺乏透明，有不合法行为，怀疑涉嫌挪用公款，担心有数亿美元的国家贷款和税惠被消失。。。
刚果（金）反贪机构的这一报告还关注中国在2008年世纪大合同（contrat du siècle ）框架内承诺的基础设施，在实际投资的跟进上，不太严肃。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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