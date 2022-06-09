非洲:2022年世界海洋日在多哥

非洲环境 / 海洋生态

06月08日是世界海洋日，这是联合国大会在2008年12月5日通过的第63/111号决议所设立的。2022年世界海洋日的主题为“振兴海洋，集体行动”（Revitaliser les océans par l'action collective）。本台法广(RFI)特派记者在濒临大西洋、面向几内亚湾的西非国家多哥，见证了当地提高海洋和滨海使用者保护海洋意识的宣传活动。

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本台法广RFI2022年06月09日星期四法文网的报道，在多哥，2022年世界海洋日的庆祝活动于06月08日周三在距离首都洛美（Lomé）以东55公里的阿內霍（Aného）举行。

RFI Image Archive / Togo: les usagers de la mer et du littoral ont sensibilisé sur la protection de l'océan. Ici, la plage d'Aneho au Togo. (illustration) Universal Images Group vi - Godong / RFI Image Archive

这座海滨城市位于多哥湖和大西洋的交接处。这里的海滩如同整个沿海地区那样。所有的使用者、渔民和菜农们都到场以谈论大海。

照顾大海维护大洋 -

据本台法广RFI特派记者皮特（Peter Sassou Dogbé）发自阿內霍（Aného）的消息，在出海口的不远处，市政府前，面对着多哥湖和大西洋交汇点。人们在聆听卖熏鱼的女销售员阿米（Ami）的演讲。她说，人们应邀参加这天的聚会。行动口号是：照顾好大海，以便维护海洋环境。

保护海洋急切需要 -

一号湖市政（Lac 1)、海洋经济部和其它生态组织都在现场，告知和强调保护海洋的迫切性。多哥船舶托运和航运公司协会会长达尼（Dani）解释说，如今，人们在思维上有了更强的意识。这有助于行业中其它参与者的参与和承诺解决问题。

多哥准备强化规章 -

在现场的多哥海洋经济、渔业与海岸保护部长补充指出，鱼苗对海洋生物更新的重要性。要禁止捕捞鱼苗以重新振兴海洋。

RFI Carte Archive / Togo 存档地图：多哥 RFI / N. Catonne

本台法广RFI法文报道指出，多哥提高意识的行动将继续，规章也将予以强化。该国政府指出，迫切需要强化海洋和沿海使用者的责任心。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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