塞内加尔向媒体谈及通货膨胀

非洲经济 / 俄乌冲突

在西非，塞内加尔的多名政府部长周五与媒体会晤，期间的话题不仅涉及政治，还有社会与经济，尤其是乌克兰危机对能源供应和生活必需品价格的冲击。塞内加尔财政和预算部长一口否决了国际货币基金组织（FMI）提出的限制能源领域补贴的建议。

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据本台法广RFI法文网2022年06月11日星期六报道，塞内加尔当局断言，在该国反对派联盟Yewwi Askan Wi于06月08日本周三组织的示威时抓获卡萨芒斯民主力量运动（MFDC）的反叛份子。

RFI Image Archive / le Sénégal a affirmé que des « rebelles » du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance ont été arrêtés lors d’une manifestation le 8 juin 2022, organisée par l’a coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Ici, la nouvelle coalition d'opposition «Yewwi Askan Wi» (Libérez le peuple) regroupe notamment les partis d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall. (illustration) © Charlotte Idrac / RFI Image Archive

不过塞内加尔政府发言人没有提供细节，但警告说，那些企图破坏国家稳定的人将会失望。这是周五当政府多名部长与媒体会晤时的一个声明。所谈及的其它话题还有乌克兰危机对碳氢能源和生活必需品价格的冲击。塞内加尔政府想要让民众放心。

RFI Image Archive / Sénégal : la nouvelle coalition d'opposition «Yewwi Askan Wi» (Libérez le peuple) regroupe notamment les partis d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Ici, Ousmane Sonko, lors d'un rassemblement le 8 juin 2022, en préparation des élections législatives. (illustration) © Moussa Alou / RFI Mandenkan

面包既没有涨价也不缺 -

本台法广RFI通讯员夏洛特（Charlotte Idrac）发自达喀尔（Dakar）的消息指出，财政和预算部长表示，面包不存在短缺，更没有涨价。至于能源，回到汽油价格的上涨：自06月05日星期天以来每升价格从775非洲法郎（francs CFA）提高至890非洲法郎（francs CFA），相当于每升价格由1.20欧元升至1.30欧元。柴油则与此无关。

燃油价格牵动整个经济 -

塞内加尔财政和预算部长还说，该国预算的制定基础是每桶汽油75美元。而如今的价格是在每桶110美元左右。这就是当前的实际情况。如果柴油也触及这一价位，那会影响到运输、也当然会影响企业的生产力。总之，冲击整个经济。

当局补贴生活基本食品 -

RFI Image Archive / Sénégal : selon le ministre des Finances et du Budget (vendredi 10/06/2022), les prix des produits de base - riz, sucre, huile - sont soutenus par des subventions. L’État a dû faire des efforts. Ici, un agent des Grands Moulins de Dakar ferme des sacs de farine vendus à 19 200 francs CFA le sac, un prix homologué par l'État alors qu'il devrait être vendu 26 000 francs CFA. （illustration) © RFI/Charlotte Cosset

塞内加尔众多家庭忧心生活费用昂贵。就此部长表示，全球所有国家都有通货膨胀的困难。他强调，国家做了努力，补贴米、糖、油等基本食品。他还说，需要新的补贴、新的开销，就必须以扩大赤字、增加收入，还有展开调整来提供财政支持。投资花费所受到的影响不大，总体而言，所做的努力主要是在功能层面。

塞内加尔坚持能源补贴 -

国际货币基金组织（FMI）请达喀尔，限制能源领域的补贴。塞内加尔财政和预算部长做出坚决的回应说，这不可能。他表示，国际货币基金不能对塞内加尔的政策发号施令。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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