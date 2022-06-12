刚果(布)加油站告罄不利经济
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在俄罗斯进攻乌克兰触发全球能源与粮食危机的背景下，包括塞内加尔、尼日利亚在内的非洲众多国家相继出现过油品库存不足的情形。而在位于非洲中部的刚果共和国-简称刚果或刚果（布），加油站告罄现已持续了数周之久。这不仅给民众生活带来不便，也造成经济活动被迫放缓。当局表示，该国炼油厂产能不足以供应国内之需。
据本台法广RFI2022年06月12日星期天的法文报道，刚果共和国首都布拉柴维尔（Brazzaville）的加油站在数周之前就已告罄。面对这种情形，遭殃的是驾车人，运输受到影响，经济活动放缓。民众提出疑问，这次油品匮乏为何持续如此之久？当局的解释是由于该国的炼油能力过低。
驾车人排队等加油 -
本台法广RFI通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）发自布拉柴维尔（Brazzaville）的消息描述说，在烈日下，一行车队在刚果首都第五区的一个加油站内排队，卡车、中巴等等不同车辆，一连数十米。部分司机已经等待了数小时，但没有任何希望可以加到一滴油。其中一人抱怨说，他已经等了两天了，一无所获。另有人感慨地说，人们需要汽油，但却无法寻获。人们甚至不知道当前油品匮乏的原因，让人无法理解。
油泵工趁机要小费 -
每当有油运抵，驾车人还必须面对加油员所提出的小费要求。他们有时还会让在黑市倒卖油品的人优先。黑市油价每升贵出两倍到三倍。一位市民抱怨说，一桶25升的普通柴油，过去售1万2千非洲法郎（francs CFA），相当于18.29欧元。如今售1万5千非洲法郎（francs CFA），相当于22.87欧元。多了3千非洲法郎（francs CFA），相当于4.57欧元。这么做是行不通的。
炼油厂产能待提高 -
本台法广RFI通讯员指出，据布拉柴维尔当局的解释，刚果共和国当前的油品匮乏是因为该国炼油厂只能满足65%的国内需求。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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