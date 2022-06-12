刚果(布)加油站告罄不利经济

非洲经济 / 能源危机

在俄罗斯进攻乌克兰触发全球能源与粮食危机的背景下，包括塞内加尔、尼日利亚在内的非洲众多国家相继出现过油品库存不足的情形。而在位于非洲中部的刚果共和国-简称刚果或刚果（布），加油站告罄现已持续了数周之久。这不仅给民众生活带来不便，也造成经济活动被迫放缓。当局表示，该国炼油厂产能不足以供应国内之需。

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据本台法广RFI2022年06月12日星期天的法文报道，刚果共和国首都布拉柴维尔（Brazzaville）的加油站在数周之前就已告罄。面对这种情形，遭殃的是驾车人，运输受到影响，经济活动放缓。民众提出疑问，这次油品匮乏为何持续如此之久？当局的解释是由于该国的炼油能力过低。

RFI Image Archive / Congo : Brazzaville au ralenti dû à une pénurie de gasoil, alors que le pays en produit, d’après les autorités du pays, s’explique par le faible taux de production de la raffinerie nationale. Ici, Taxis à Brazzaville. (illustration) © wikimedia commons / RFI Image Archive

驾车人排队等加油 -

本台法广RFI通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）发自布拉柴维尔（Brazzaville）的消息描述说，在烈日下，一行车队在刚果首都第五区的一个加油站内排队，卡车、中巴等等不同车辆，一连数十米。部分司机已经等待了数小时，但没有任何希望可以加到一滴油。其中一人抱怨说，他已经等了两天了，一无所获。另有人感慨地说，人们需要汽油，但却无法寻获。人们甚至不知道当前油品匮乏的原因，让人无法理解。

油泵工趁机要小费 -

每当有油运抵，驾车人还必须面对加油员所提出的小费要求。他们有时还会让在黑市倒卖油品的人优先。黑市油价每升贵出两倍到三倍。一位市民抱怨说，一桶25升的普通柴油，过去售1万2千非洲法郎（francs CFA），相当于18.29欧元。如今售1万5千非洲法郎（francs CFA），相当于22.87欧元。多了3千非洲法郎（francs CFA），相当于4.57欧元。这么做是行不通的。

RFI Image Archive / Congo - Brazzaville : Brazzaville au ralenti dû à une pénurie de gasoil, alors que le Congo en produit. Ici, l'extrait de la présentation des caractéristiques du gisement de pétrole découvert dans la région de la Cuvette, au nord du pays. (illustration) RFI/Loïcia Martial

炼油厂产能待提高 -

本台法广RFI通讯员指出，据布拉柴维尔当局的解释，刚果共和国当前的油品匮乏是因为该国炼油厂只能满足65%的国内需求。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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