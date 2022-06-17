加蓬:补贴无法遏制物价高涨

非洲社会 / 通货膨胀

濒临大西洋的西非国家加蓬（Gabon)也被译作加彭。首都民众抱怨国家投入巨额的补贴无法遏制物价高涨。政府发言人表示，如果没有补贴，该国会出现社会性爆炸。

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在西非国家加蓬，该国政府在上周通过的预算修正案显示，乌克兰战争造成碳氢能源价格上涨，带来近3000亿非洲法郎（francs CFA）的入账。这些钱款被优先由于补贴石油产品、小麦和生活必需品。但加蓬首都利伯维尔（Libreville也被译作自由城)的物价依旧不断上涨。

加蓬社会不满指向批发商 -

本台法广RFI通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）2022年06月16日周四在其系列采访的报导中提到，中国和黎巴嫩商人在当地主要从事分销来自欧洲及拉美进口的冷冻鱼肉家禽。

RFI Image Archive / Le FMI et Banque mondiale alertent sur les danger de l'inflation en Afrique. Les 2 institutions financières alertent les dirigeants sur les risques de déstabilisation sociale que fait peser l'inflation. (illustration) © CC0 Pixabay - Gerd Altmann / RFI Image Archive

加蓬零售商认为，生活昂贵的原因是由于批发商所造成的。

加蓬民众们抱怨生活艰难 -

一名妇女在接受本台法广RFI通讯员采访时大声的抱怨到：在黎巴嫩人那边，东西真的太贵了。鸡肉价格的上涨如同鱼肉。价格只涨不跌，人们痛苦不堪。另一位接受采访的女士抱怨到，食用油价格从950非洲法郎涨到1500非洲法郎，人们感到头疼，加蓬民众的痛苦日益加剧。此外，一名退休者也表示，日子变得真的很艰苦，难以为继。

加蓬政府指社会性压力大 -

本台法广RFI报导指出，加蓬政府发言人日前表示，如果当局没有对多种基本生活必需品投入巨额的补贴，国家会出现社会性爆炸。

RFI Image Archive / Gabon : si l’État n’avait pas subventionné à coup de milliards de francs CFA plusieurs produits de première nécessité, le pays aurait connu une explosion sociale, selon un porte-parole du gouvernement. Ici, le marché Mont Bouet, à Libreville. (illustration) Getty Images - John Seaton Callahan / RFI Image Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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