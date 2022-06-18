加蓬首次加入[汉语桥]中文赛
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[汉语桥]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大学生中文比赛始于2002年，现已进入第21个年头。在西非，濒临大西洋几内亚湾的加蓬今年（2022年）首次参加第21届[汉语桥]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）中文竞赛。本台法广RFI在当地的通讯员于本周现场见证了这一赛事，并发回了部分实地采访录音片段。
据本台法广RFI法文网2022年06月18日星期六报导，中国今年主办第21届[汉语桥]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大学生中文比赛。
加蓬首次参加这一全球学习汉语大学生的盛会。利伯维尔孔子学院（Institut Confucius）的学子们于06月17日周五各展其长，争夺桂冠。
参赛大学生们各有千秋 -
本台法广RFI通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）发自利伯维尔（Libreville也被译作自由城)的消息描述说，15位候选人逐一面对评委会。候选大学生克罗德（Claude）刚刚所作的自我介绍赢得了其同伴们的热烈掌声。他还用流利的汉语说：“学习汉语，这并不难”。
最终摘取桂冠的优胜者是一位名叫萨巴斯（Sabasse）的大学生。他对赢得大奖感到十分高兴。他表示，这一比赛是机会面前人人平等。
参赛大学生们作风正派 -
本台法广RFI通讯员指出，面对竞争，候选学子们都遵规守矩。他们的动力不在于竞赛，而是对学习汉语的热情。他们认为，这是一种未来的语言。
加蓬一名大学生的梦想 -
参赛大学生克罗德（Claude）在接受本台法广RFI通讯员采访时说，在家中，他时常与父母辩论。家人们认为他是一名亲共产党人。而他认为，中国将在两年内领导世界。克罗德（Claude）的梦想是到国外进修中文的硕士学位。
加蓬中文教育发展迅速 -
加蓬首都孔子学院创立于2018年，如今有千名大学生在此学习汉语。杰雷米（Jérémie）是这里的一名学长。他鼓励其他学子们学习汉语。他认为，这是一种战略性语言。
在加蓬，学习汉语是在四年才刚刚起步的，如今已取得飞速发展。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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