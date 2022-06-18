加蓬首次加入[汉语桥]中文赛

非洲社会 / 中文教育

[汉语桥]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大学生中文比赛始于2002年，现已进入第21个年头。在西非，濒临大西洋几内亚湾的加蓬今年（2022年）首次参加第21届[汉语桥]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）中文竞赛。本台法广RFI在当地的通讯员于本周现场见证了这一赛事，并发回了部分实地采访录音片段。

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据本台法广RFI法文网2022年06月18日星期六报导，中国今年主办第21届[汉语桥]（pont vers le chinois / Chinese Bridge）世界大学生中文比赛。

RFI Image Archive / Gabon : la capitale est Libreville. Ici, une vue de Libreville au Gabon (illustration) 存档图片 / 加蓬 : 首都利伯维尔 Getty Images / RFI Image Archive

加蓬首次参加这一全球学习汉语大学生的盛会。利伯维尔孔子学院（Institut Confucius）的学子们于06月17日周五各展其长，争夺桂冠。

参赛大学生们各有千秋 -

本台法广RFI通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）发自利伯维尔（Libreville也被译作自由城)的消息描述说，15位候选人逐一面对评委会。候选大学生克罗德（Claude）刚刚所作的自我介绍赢得了其同伴们的热烈掌声。他还用流利的汉语说：“学习汉语，这并不难”。

RFI Image Archive / Afrique : la Chine organise cette année (2022) la 21e édition du concours baptisé « pont vers le chinois ». Ici, un cours de langue chinoise à l’Institut Confucius qui se situe sur le campus de l’Université d’Antananarivo à Madagascar. (illustration) RFI Image / Alice Milot

最终摘取桂冠的优胜者是一位名叫萨巴斯（Sabasse）的大学生。他对赢得大奖感到十分高兴。他表示，这一比赛是机会面前人人平等。

参赛大学生们作风正派 -

本台法广RFI通讯员指出，面对竞争，候选学子们都遵规守矩。他们的动力不在于竞赛，而是对学习汉语的热情。他们认为，这是一种未来的语言。

加蓬一名大学生的梦想 -

参赛大学生克罗德（Claude）在接受本台法广RFI通讯员采访时说，在家中，他时常与父母辩论。家人们认为他是一名亲共产党人。而他认为，中国将在两年内领导世界。克罗德（Claude）的梦想是到国外进修中文的硕士学位。

加蓬中文教育发展迅速 -

加蓬首都孔子学院创立于2018年，如今有千名大学生在此学习汉语。杰雷米（Jérémie）是这里的一名学长。他鼓励其他学子们学习汉语。他认为，这是一种战略性语言。

RFI Image Archive / La Chine organise cette année (2022) la 21e édition du concours baptisé « pont vers le chinois ». Le concours, auquel participe pour la première fois le Gabon, regroupe les étudiants du monde entier qui apprennent à parler le mandarin. Vendredi 17 juin 2022, les étudiants de l'institut Confucius de Libreville ont rivalisé de talent. Ici, 2,000 years ago, Confucius tought the duty for each Chinese person is to serve a central authority, and the system is still in place today. (illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

在加蓬，学习汉语是在四年才刚刚起步的，如今已取得飞速发展。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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