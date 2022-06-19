喀麦隆:经济部高官惨遭酷刑

非洲政治 / 刑事案件

在位于非洲中西部，濒临大西洋几内亚湾的喀麦隆，该国一名被认为属于富豪级的公务员、经济部主管投资项目负责高官于本周二至周三夜间在其家中遭受闯入的蒙面武装人员死去活来的严厉酷刑。经送医抢救后现已暂时脱离危险。本台法广RFI法文报道说，案情扑簌迷离，行凶者施暴数小时之久，离去时没有掠夺财物。有分析认为，这可能反应了喀麦隆高层政治斗争的残酷。

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本台法广RFI法文网2022年06月19日星期天的报道说，喀麦隆一名金融高官遭酷刑举国震惊。这一案件是整个喀麦隆首都雅温得（Yaoundé）政治和行政界本周的谈论话题。

RFI Image Archive / Cameroun : le pays est choqué par la violente agression d'un haut fonctionnaire suivi des actes de tortures sur sa personne dans la nuit du 14 au 15 juin 2022. Ici, centre-ville de Yaoundé. (illustration) © RFI/Amélie Tulet

暴力侵犯一名高级公务员并在06月14日周二至15日周三夜间对其施以酷刑。这位不幸的受害人是经济部的一名高官、主管公共投资的负责人。施暴者不顾受害人的死活。虽然这名高官如今已经脱离危险，但这一案件充满矛盾与悬念，行凶者们的动机何在。

施暴者不是为了钱财 -

据本台法广RFI通讯员波利卡普（Polycarpe Essomba）发自喀麦隆经济中心、港口城市杜阿拉（Douala）的消息。

RFI Dessin / Cameroun : Douala, ville portuaire considérée comme la capitale économique du pays. Studio Graphique FMM

案发当晚，受害人在其家中。时间是在午夜前。这名一家之主仍在大厅的一个角落里工作，看着8名蒙面人的闯入。家中所有的人都遭到了控制，包括两名被分散部署在室外的保安。之后开始了针对这名喀麦隆经济部负责公共投资主管施以无休止的酷刑。整个宅邸也被仔细地梳理了一遍。施暴者逗留了近五个小时才离去，但奇怪的是没有拿走任何东西。受害者之后被送医抢救，他将在几天后可以出院。

受害人卷入政治斗争 -

这一案件几乎同时在当地媒体和社交网络上被热炒。受害者的身份尤其会让人产生联想。这名高官被认为是喀麦隆最富有的公务员。他是一笔高达数千亿暗钱的管理人。他在最高层中有朋友和支持，但也有敌人。

RFI Carte Archive / Cameroun. 存档地图：喀麦隆 Latifa Mouaoued/RFI

本台法广RFI法文报道提到，多名分析人士指出，在案情调查结果出来前，此案反应的是当前喀麦隆最高层接班的权力斗争。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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