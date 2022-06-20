非盟:乌克兰总统首次获准演讲

非洲联盟 / 乌克兰危机

在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟（UA）总部，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）预计周一下午（2022年06月20日）对非盟最高权力机构国家元首大会（Conférence de l'UA）做视讯发言。这将是乌克兰总统首次在非盟做演讲。

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据本台法广RFI法文网报导，乌克兰总统在两个半月前向非洲联盟领导人提出的发言请求，即将如愿。

RFI Image Archive / Ukraine : il y a deux mois et demi, lors d'un appel avec le président sénégalais Macky Sall, Volodymyr Zelensky avait déjà émis le souhait de s'exprimer auprès de l'Union africaine. Ici, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 16 juin 2022 à Kiev. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，目前没有丝毫有关乌克兰领导人预计演讲内容的信息，但他将会尝试动员非洲国家，尤其是在今年的04月07日之后。当天，联合国大会表决暂停俄罗斯在人权理事会成员资格时，半数非洲国家弃权。

非盟提议对乌克兰敖德萨港扫雷 -

本台法广RFI法文消息说，非盟国家现在担心，他们所依赖的乌克兰与俄罗斯的小麦及肥料的供应问题。就此，非盟主席、塞内加尔总统萨勒在十天前向乌克兰总统泽连斯基提出，对位于黑海沿岸的敖德萨港（Odessa）进行扫雷。而基辅由于担心俄罗斯通过黑海入侵，现已排除了这种可能性。

非盟担心粮食安全影响政治稳定 -

非盟主席在刚刚过去的周末里重申，现在急需肥料，否则收成会不好，威胁粮食安全。而饥荒则将可能严重影响非洲大陆的稳定。

RFI Image Archive / le président Macky Sall doit présenter à l’Union africaine le rapport de sa visite en Russie. Ici, Macky Sall, le président sénégalais, et son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi en Russie, le 3 juin 2022. (illustration) via REUTERS - SPUTNIK / RFI Image Archive

本台法广RFI法文的同一消息来源还提到，非盟主席、塞内加尔总统萨勒在两周前曾访问俄罗斯，并与普京见面。他预计将要向非盟做汇报。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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