非洲联盟 / 乌克兰危机
非盟:乌克兰总统首次获准演讲
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在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟（UA）总部，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）预计周一下午（2022年06月20日）对非盟最高权力机构国家元首大会（Conférence de l'UA）做视讯发言。这将是乌克兰总统首次在非盟做演讲。
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据本台法广RFI法文网报导，乌克兰总统在两个半月前向非洲联盟领导人提出的发言请求，即将如愿。
本台法广RFI通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，目前没有丝毫有关乌克兰领导人预计演讲内容的信息，但他将会尝试动员非洲国家，尤其是在今年的04月07日之后。当天，联合国大会表决暂停俄罗斯在人权理事会成员资格时，半数非洲国家弃权。
非盟提议对乌克兰敖德萨港扫雷 -
本台法广RFI法文消息说，非盟国家现在担心，他们所依赖的乌克兰与俄罗斯的小麦及肥料的供应问题。就此，非盟主席、塞内加尔总统萨勒在十天前向乌克兰总统泽连斯基提出，对位于黑海沿岸的敖德萨港（Odessa）进行扫雷。而基辅由于担心俄罗斯通过黑海入侵，现已排除了这种可能性。
非盟担心粮食安全影响政治稳定 -
非盟主席在刚刚过去的周末里重申，现在急需肥料，否则收成会不好，威胁粮食安全。而饥荒则将可能严重影响非洲大陆的稳定。
本台法广RFI法文的同一消息来源还提到，非盟主席、塞内加尔总统萨勒在两周前曾访问俄罗斯，并与普京见面。他预计将要向非盟做汇报。
. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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