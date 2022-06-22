肯尼亚副总统说若当选总统 将驱逐抢走肯尼亚工作机会的中国人

也是肯尼亚八月大选总统候选人的现任副总统威廉·鲁托 (WILLIAM·RUTO) 周二(22日)在一经济论坛上说：对于八月的肯尼亚大选，如果他当选总统，将驱逐那些抢走肯尼亚人就业机会的中国人。

广告 继续浏览后续

由于新冠病毒肆虐和乌克兰战争导致肯尼亚这个东非最大经济体面临经济困难，肯尼亚8 月 9 日将同时举行三合一的总统、立法和地方选举。

威廉·鲁托周二(22日)在一个经济论坛上说：“无论是卖烤玉米或是卖手机的中国人......我们将把他们全部驱逐赶回到他们自己的国家。”所有这些工作机会都是给肯尼亚人的。他肯定的说，他强调：不要担心从事这些工作的外国人。 我们有足够的飞机把他们装上，驱逐出境。”

威廉·鲁托自诩为：平民保卫者：

中国驻内罗毕大使馆没有就此议题回应法新社做出置评的请求。55 岁的威廉·鲁托正在寻求成为总统乌胡鲁·肯雅塔的接班人；按该国法律规定，总统肯雅塔无法角逐连任第三个总统任期。

威廉·鲁托将自己描述为在面对这些统治肯尼亚的《王朝》，他是普通小老百姓的“足智多谋”捍卫者。

他特别批评了现任总统的经济政策，并答应，如果他八月的大选当选总统后，要取消估计高达700亿美元的肯尼亚债务。

中国是仅次于世界银行后的肯尼亚的第二大债权国，中国并投资肯尼亚的基础设施项目。特别要指出的是，中国为了完成肯尼亚自 1963 年独立以来最昂贵的基础设施项目，提供肯尼亚 50 亿美元（47 亿欧元）的贷款，这项设施也就是建设那条火车路线，自 2017 年以来，这条火车路线中途经过首都内罗毕，将港口城市蒙巴萨与位于里福特山谷的谷奈瓦沙连接起来。所有这些中国的投资往往伴随着大批中国工人涌入肯尼亚。