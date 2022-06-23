卢旺达:英联邦国家第26届峰会

地缘政治 / 英联邦组织

在东非内陆国卢旺达首都，包括19个非洲国家在内的英联邦54个成员国正在参加第26届英联邦国家峰会（CHOGM）。英联邦原则上每两年召开一次成员国元首和政府首脑峰会。本届峰会原本应在2020年举行，但因受Covid疫情影响而推迟至2022年。英国首相于周四抵达基加利。英联邦现任领导人伊丽莎白二世女王（Elizabeth II）则由于年事已高，没有亲自前往，而是由已获准为下一任英联邦元首的王储查尔斯（prince Charles）赴会。

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RFI Image Archive / Rwanda : les représentants des États prenant part au 26e sommet du Commonwealth, au Centre de conventions de Kigali, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

综合本台法广RFI和法兰西24小时频道（France 24）2022年06月23日周四的多则相关报道，英国首相约翰逊（Boris Johnson）当天抵达卢旺达首都。在基加利（Kigali），他试图说服，包括英联邦的下一任元首英国王储查尔斯（prince Charles）在内，那些对英国与卢旺达计划合作遣返避难申请人持异议的人们。

英联邦的内部分歧与危机 -

据本台法广RFI通讯员艾美琳（Émeline Vin）发自伦敦（Londres）的消息，英国与卢旺达就遣返避难申请人合作计划，除遭非洲多国反对之外，媒体透露英联邦下任元首、英国王储查尔斯（prince Charles）形容这一协约骇人。

RFI Image Archive / Rwanda : le Centre de conventions de Kigali, où est accueillie le 26e sommet des États du Commonwealth, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

本届英联邦国家峰会的暗区还有刚果民主共和国（RD Congo）指责基加利为其境内东部的反叛分子提供金融支持。而加勒比海岛国巴巴多斯（Barbados/Barbade），也被译作巴贝多，已在六个月前的2021年11月底实现“走向共和”。这引起部分观察人士担心，英联邦在伊丽莎白二世女王离开人世后分裂。英联邦下任领导人则肩负着保持中立、维护内部团结的重任。

英联邦即将增加非洲两国 -

英联邦54国政府首脑会议按计划将于2022年06月24日周五举行。非洲的两国法语国家：加蓬和多哥，预计会在当天正式加入英联邦。英联邦54国政府首脑会议按计划将于2022年06月24日周五举行。非洲的两国法语国家：加蓬和多哥，预计会在当天正式加入英联邦。本台法广RFI法文网06月23日周四的一则报道指出，如果说多哥曾是英国殖民地，而加蓬则和英联邦没有历史渊源。但这两国为寻求加入英联邦已经努力了十来年。为此，加蓬总统还在多年前出台硬性规定，小学就必须学习英语。本台RFI法文报道注意到，卢旺达在2009年加入英联邦后经济腾飞，让人印象深刻。加入有25亿人口的英联邦可以吸引到新的投资者。

Image RFI Archive / les pays membres, tous issus de l'ancien empire britannique, appartiennent au Commonwealth. Ils pourraient constituer une alternative économique pour le Royaume-Uni, après le Brexit. 英联邦成员国，几乎全部都是大英帝国的旧领地。 Getty Images - liangpv / Image RFI Archive

本台法广RFI法文报道指出，正在卢旺达举行的第26届英联邦国家峰会上没有多哥和加蓬领导人。在上述两个非洲国家正式加入后，他们将受邀参加下一届英联邦国家峰会。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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