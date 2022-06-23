地缘政治 / 英联邦组织

卢旺达:英联邦国家第26届峰会

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RFI Image Archive / Le Rwanda, accueille le 26e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Commonwealth à Kigali, du 20 au 25 juin 2022. Ici, Le prince Charles représente la reine Elizabeth II, lors de la réunion qui se tient pour la première fois depuis 2018, après une suspension due de la pandémie de coronavirus. (illustration)
RFI Image Archive / Le Rwanda, accueille le 26e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Commonwealth à Kigali, du 20 au 25 juin 2022. Ici, Le prince Charles représente la reine Elizabeth II, lors de la réunion qui se tient pour la première fois depuis 2018, après une suspension due de la pandémie de coronavirus. (illustration) © AP / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分钟

在东非内陆国卢旺达首都，包括19个非洲国家在内的英联邦54个成员国正在参加第26届英联邦国家峰会（CHOGM）。英联邦原则上每两年召开一次成员国元首和政府首脑峰会。本届峰会原本应在2020年举行，但因受Covid疫情影响而推迟至2022年。英国首相于周四抵达基加利。英联邦现任领导人伊丽莎白二世女王（Elizabeth II）则由于年事已高，没有亲自前往，而是由已获准为下一任英联邦元首的王储查尔斯（prince Charles）赴会。

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RFI Image Archive / Rwanda : les représentants des États prenant part au 26e sommet du Commonwealth, au Centre de conventions de Kigali, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

综合本台法广RFI和法兰西24小时频道（France 24）2022年06月23日周四的多则相关报道，英国首相约翰逊（Boris Johnson）当天抵达卢旺达首都。在基加利（Kigali），他试图说服，包括英联邦的下一任元首英国王储查尔斯（prince Charles）在内，那些对英国与卢旺达计划合作遣返避难申请人持异议的人们。

英联邦的内部分歧与危机 -

据本台法广RFI通讯员艾美琳（Émeline Vin）发自伦敦（Londres）的消息，英国与卢旺达就遣返避难申请人合作计划，除遭非洲多国反对之外，媒体透露英联邦下任元首、英国王储查尔斯（prince Charles）形容这一协约骇人。

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RFI Image Archive / Rwanda : le Centre de conventions de Kigali, où est accueillie le 26e sommet des États du Commonwealth, le 22 juin 2022. (illustration) © Jean Bizimana - Reuters / RFI Image Archive

本届英联邦国家峰会的暗区还有刚果民主共和国（RD Congo）指责基加利为其境内东部的反叛分子提供金融支持。而加勒比海岛国巴巴多斯（Barbados/Barbade），也被译作巴贝多，已在六个月前的2021年11月底实现“走向共和”。这引起部分观察人士担心，英联邦在伊丽莎白二世女王离开人世后分裂。英联邦下任领导人则肩负着保持中立、维护内部团结的重任。

英联邦即将增加非洲两国 -

英联邦54国政府首脑会议按计划将于2022年06月24日周五举行。非洲的两国法语国家：加蓬和多哥，预计会在当天正式加入英联邦。英联邦54国政府首脑会议按计划将于2022年06月24日周五举行。非洲的两国法语国家：加蓬和多哥，预计会在当天正式加入英联邦。本台法广RFI法文网06月23日周四的一则报道指出，如果说多哥曾是英国殖民地，而加蓬则和英联邦没有历史渊源。但这两国为寻求加入英联邦已经努力了十来年。为此，加蓬总统还在多年前出台硬性规定，小学就必须学习英语。本台RFI法文报道注意到，卢旺达在2009年加入英联邦后经济腾飞，让人印象深刻。加入有25亿人口的英联邦可以吸引到新的投资者。

Image RFI Archive - Commonwealth
Image RFI Archive / les pays membres, tous issus de l'ancien empire britannique, appartiennent au Commonwealth. Ils pourraient constituer une alternative économique pour le Royaume-Uni, après le Brexit. 英联邦成员国，几乎全部都是大英帝国的旧领地。 Getty Images - liangpv / Image RFI Archive

本台法广RFI法文报道指出，正在卢旺达举行的第26届英联邦国家峰会上没有多哥和加蓬领导人。在上述两个非洲国家正式加入后，他们将受邀参加下一届英联邦国家峰会。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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