美国发展非洲以防中国垄断

地缘政治 / 中美竞争

美国现任（第46任）总统拜登（Joe Biden）自上任以来一直想要发展与非洲之间更紧密的关系。美国商务部副部长则在本周具体的提到，要与非洲国家政府发展一种公道的新型伙伴关系。这是本台RFI法语报导近日的焦点话题之一。美国著名智库兰德公司（Rand Corporation）的一名政治分析员在接受本台RFI记者专访时提到，美国发展非洲是要避免中国垄断。

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综合本台法广RFI近两天刊出的多则法文报导和法语采访片段。国际舆论注意到，美国要翻开与非洲关系新一页。美国商务部副部长唐·格雷夫斯(Don Graves）于2022年06月21日星期二提出，要与非洲国家政府发展一种公道的新型伙伴关系。这种伙伴关系建立在相互尊重、无剥削的基础之上。

美国商务部副部长访问西非 -

本台法广RFI法文报导介绍说，美国商务部副部长唐·格雷夫斯(Don Graves）上周曾赴西非地区访问，整个行程历时5个工作日。他首先出席了于06月13日星期一在科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）开幕的2022年非洲CEO论坛（Africa CEO Forum)。

RFI Image Archive / Côte d’Ivoire : Le Sous-secrétaire au Commerce des Etats Unis, Don Graves il a participé à l’Africa CEO Forum, le lundi 13 juin 2022 à Abidjan. Ici, AFRICA CEO Forum. (illustration) ELODIE MARTIAL/AFRICA CEO Forum / RFI Image Archive

美国商务部副部长还参加了于2022年06月16日星期四在加纳首都阿克拉（Accra）举行的美国/加纳商务论坛（U.S./Ghana Business Forum）。

RFI Image Archive / Ghana : le Sous-secrétaire au Commerce des Etats Unis, Don Graves a fait une tournée en Afrique de l'Ouest la semaine dernière. A Accra, où il a assisté au Business Forum Etats-Unis-Ghana, le jeudi 16 juin 2022. Ici, le Ghana, premier pays d'Afrique subsaharienne à accueillir le président américain Barack Obama, en juillet 2009. (illustration) Reuters / RFI Image Archive

美国瞄准投资非洲基础设施 -

本台法广RFI法文报导指出，美国想要与非洲加强经贸关系。双方的贸易额目前估计大约是500亿美元，低于其竞争对手中国。为了稳固美国的地位，拜登政府瞄准投资基础设施和能源领域。美国外交人员提到与科特迪瓦达成的一项修建医院的协议，及一个为非洲家庭提供电力的方案«Power Africa» 。

美国发展非洲以防中国独大 -

总部位于美国圣莫尼卡（Santa Monica）的著名智库兰德公司（Rand Corporation）的一名政治分析员迈克尔（Michael）在接受本台法广RFI记者采访时表示，发展非洲是要避免中国垄断原材料。他说：“由于新冠疫情和由于乌克兰战争，让人们明白了供应链多元化，和予以保护的重要性。必须保证锂（lithium）和其它稀贵金属的可靠获得渠道。尤其要避免中国对这些材料享有垄断权。”

美国要与非洲建立双赢关系 -

本台法广RFI2022年06月24日星期五在法语“焦点”（Focus）节目里播出的一篇分析报导。美国商务部副部长唐·格雷夫斯(Don Graves）本周二在新闻发布会上表示，通过一个相互尊重的进程，华盛顿致力于建立一种稳固的伙伴关系。。。在这种双赢的伙伴关系里，美国不仅投资基础设施，还会投资人力资源，并注意不召唤美国的劳力去从务工。

RFI Image Archive / Les États-Unis veulent renforcer leurs liens économiques avec l'Afrique. Ici, le secrétaire américain adjoint au Commerce, Don Graves, le 8 janvier 2021 à Wilmington. (illustration) AP - Susan Walsh / RFI Image Archive

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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