马达加斯加:Vohibola森林保护

非洲生态 / 森林保护

在非洲东海岸外的印度洋岛国马达加斯加，Vohibola森林是该国东部的最后一片沿海森林。其面积在过去15年里缩小了一半。如今，这里由于各类非法活动和交易而陷入危险境地，促使当地村民协会协助地方当局管理这块保护区。但面对偷猎者发出的死亡威胁，村民们呼吁当局惩罚犯罪，通过保护举报人的法律。

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RFI Image Archive / Madagascar : Les coupes illicites de bois, les feux de forêt et le braconnage de lémuriens sont en recrudescence dans la forêt de Vohibola. Ici, dans la forêt secondaire de bambous, habitat du lémurien bambou.(illustration) © RFI / Sarah Tétaud

本台法广RFI法文网2022年06月25日星期六报道说，马达加斯加的Vohibola森林由于非法活动和交易而濒临险境。

RFI Image Archive / La forêt primaire de Vohibola se trouve près de la localité d'Andranokaditra à l'est d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Google Maps / RFI Image Archive

非法伐木、森林大火、盗猎狐猴（le lémurien）等不法行为卷土重来，促使当地的公民社会和村民组织协助地方环保部门共同管理这片保护区。

村民协会组织护林巡逻队 -

据本台法广RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，马达加斯加大岛上的这片潮湿小森林不仅是一块野生动物和地方植物的保护区、也是岛国东岸的最后一片原始森林之一。

En 2017, Madagascar a tristement été le champion du monde de la déforestation avec 510 000 hectares de forêt naturelle détruits. Les forêts primaires de l'Est de l'île, comme sur cette photo, sont celles qui historiquement, ont le plus souffert du défrichement. © Sarah Tétaud/RFI

在这里，不受惩罚的不法者威胁想要保护森林的村民。当地一个村民协会的女会长安洁莉克（Angélique）在接受本台RFI采访时告知，自从一名偷猎者于4月份被捕后，来自不法分子的侮辱和威胁与日俱增。这个名称为[Razan'ny Vohibola]的村民协会，自2017年以来参与管理和维护这块自然保护区，聚集了这片森林周围四个村庄的3000居民。他们组织了巡逻队。

村民协会成员遭死亡威胁 -

[Razan'ny Vohibola]村民协会的女会长安洁莉克（Angélique）在接受本台法广RFI通讯员采访时解释说，协会的所有会员现在都受到死亡威胁。马达加斯加环境部于2022年04月24日出动宪兵帮助村民捉拿偷猎者。在这次行动中，充公了1200袋木炭和7船林木，逮捕到一名偷猎者。但这并不足以阻止各种威胁森林的非法活动。忧虑在于，这些偷猎者过去在被捕后都不会受到惩罚。如今，各类不法活动已经卷土重来。这些偷猎者都不是本地村民，而是来自其它地方的外地人。

村民们紧急呼吁保护森林 -

本台法广RFI法文网报道提到，原定在本周四对一名偷猎者的审判现已被推迟到07月底。村民协会指控部分地方民选代表为掠夺Vohibola森林的同谋，支持了对这片森林的破坏。村民协会女会长指出，当地有些树木是独一无二的，比如黄柏（l'humbertiodendron）。这片森林里还栖息着全世界最小的青蛙和最小的变色龙，还有狐猴和药用植物等等。

RFI Carte Archive / Madagascar 存档地图：马达加斯加 RFI / L. Mouaoued

村民们认为这片森林急需保护，否则以当前的破坏速度，两年后将不再有森林，一切都将失去。马达加斯加的村民们呼吁当局立即采取措施，必须逮捕各类破坏森林资源的不法分子，并通过保护举报人的法律。

村民们发起网络请愿活动 -

本台法广RFI法语通讯员在其专稿的最后一段中指出，马达加斯加Vohibola森林的面积在过去15年里缩小了一半，目前仅剩下大约1000公顷。村民协会在网络上发起了一次保护这片森林的请愿活动。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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