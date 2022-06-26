南非一酒馆突发22尸离奇命案

南非/离奇命案

南非南部城市东伦敦（East London）一家酒馆昨夜今晨发生一起离奇命案，店内发现至少22人尸体，死者年龄皆为18至20岁，而且身上无开放性伤口。当地警方开启调查。

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据法新社今天报道称，南非资深安全官员今天说，南部城市东伦敦（East London）附近一家酒馆至少有22名年轻人离奇死亡。目前死因还在调查中，但初步排除踩踏酿祸，因死者身上并无明显伤痕。

南非东开普省（Eastern Cape）卫生局发言人马纳纳（Siyanda Manana）表示，目前已有22人死亡，死者遗体将送到停尸间，让寻找亲人协助辨认身分。然后「我们将立即展开验尸，以了解可能的死因。」

据东开普省警方发言人基纳纳（Thembinkosi Kinana）告诉法新社：「我们仍在调查事件的相关情况。」他说，受害者的年龄在18到20岁之间。

东开普省社区和安全部门官员宾克瑟（Unathi Binqose）在现场说，排除死因是踩踏的可能性。宾克瑟接受法新电访时说：「很难相信这是踩踏，因为死者身上没有明显的开放性伤口。」根据当地地区性报纸DispatchLive消息说：「尸体散陈在桌子、椅子和地板上；没有明显的受伤迹象。」

法新社说，电视台拍摄的画面显示，警方试图安抚聚集在夜店外的家长和围观者。