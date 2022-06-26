欧美重返非洲中国战略不变？

新«丝绸之路» / 中国与非洲

Covid-19疫情爆发前，曾有一部法语纪录片名为[Le monde selon Xi Jinping]，中文可译作[世界据习近平]或[据习近平看世界]，主题之一是中国运输将如何改变非洲。如今，这部记录片的法国女导演发表了一部疫情后的更新版。这是本台法广（RFI）法语«运输»专栏（Chronique Transports）在本周六播出的最新一集节目里的内容。其中一名受访者、美国智库国家亚洲研究局（NBR）的一名高级女研究员在谈及卫生危机时分析认为，中国似乎曾预见到疫情后的美欧意图，但其计划不变。

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本台法广（RFI）法文网2022年06月25日星期六在法文«运输»专栏（Chronique Transports）播出了记者玛莉娜(Marina Mielczarek)的一篇最新报道。这一专栏节目不仅采访了 [Le monde selon Xi Jinping] 这部记录片的女导演，还引用了多位专业人士的分析。受访者有美国国家亚洲研究局（NBR - National Bureau of asian Research）的高级女研究员，法国地缘政治学院（IFG - Institut Français de Géopolitique）的专家等等。

RFI Image Archive / Chronique Transports. 法广图片 / «运输»专栏 © FMM RFI Chronique

这一法文专栏报导的原标题为：[«Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique]。换作中文可译为：[«丝绸之路»，中国-非洲关系的内幕]。下面是简介予以分享。

中国如同自行车轮有核心 -

本台法广（RFI）«运输»专栏（Chronique Transports）的这篇报道首先幽默的描述说，中国如同自行车轮，中间是核心，辐射四方。这是法语纪录片[Le monde selon Xi Jinping] 的女导演所赋予的图像。

女导所获知的«丝绸之路» -

本台法广RFI«运输»专栏记者在报道中指出，这部纪录片的女导演自中国返回后，尤其被新«丝绸之路»的长期远景所敲响。她从接近中国国家主席的圈子里了解到经济雄心背后的政治雄心。当中国领导人建议非洲国家投资高速公路、桥梁或港口时，他也同时建议一种并非只是经济上的模式。大致意思为：中国将通过让那些西方未能成功发展的国家变得富裕而致富。

RFI Image Archive / Relation Sino-Afrique : Selon une chercheuse au Bureau national des recherches asiatiques de Washington, la crise sanitaire ne change rien à la stratégie chinoise. Ici, conférence des ministres de la Santé lors du forum sino-africain à Pékin, le 16 août 2013. (illustration) RFI / Stéphane Lagarde

本台法广（RFI）专栏记者认为，不论是在非洲还是其它大陆，新«丝绸之路»的背后所隐藏的是互通有无（donnant donnant）。或者说，是通过国际组织去支持一些国家。

卫生危机不改变中国战略 -

在这部纪录片中，美国智库国家亚洲研究局（NBR）的一名高级女研究员在谈到卫生危机时认为，这没有让中国改变战略。原因很简单，中国似乎曾预见到：疫情之后，欧美会有相互接近、搬迁工业的意图。

搬迁工业说得容易做得难 -

法国地缘政治学院（IFG）的一名专家指出，在Covid-19疫情期间，西方国家曾说，要就近生产商品以不再依靠中国。但这当然是说得容易做得难。这不是或不将是一日可成的。中国已经提前优先发展海运，在非洲和地中海沿岸一路修建和管理港口。它还排挤竞争者，投资埃及、摩洛哥和酋长国等地。

中国盼非洲成为世界车间 -

法广RFI«运输»专栏（Chronique Transports）的这一报道最后指出，在非洲的中国人有50%是来自贫穷的地区。未来，中国想要看到非洲起到世界车间的角色，尤其是在纺织领域。这与中国在过去一整个世纪为西方做起到的角色相同。

RFI Image Archive / «Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique. Ici, le président chinois Xi Jinping. (illustration) RFI Image Archive

注：这一纪录片的更新版可在法德合资公共电视台Arte网站上浏览。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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