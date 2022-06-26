新«丝绸之路» / 中国与非洲

欧美重返非洲中国战略不变？

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RFI Image Archive / Relation Chine - Afrique : [Le monde selon Xi Jinping]，une version réactualisée du documentaire est désormais à voir sur le site d'Arte. Ici, le président chinois Xi Jinping, le président sénégalais Macky Sall, le président congolais Félix Tshisekedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le secrétaire général des Nations unies (ONU) Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le président des Comores, Azali Assoumani, assistent à l'ouverture du forum Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) par liaison vidéo à Dakar, Sénégal, le 29 novembre 2021. (illustration)
RFI Image Archive / Relation Chine - Afrique : [Le monde selon Xi Jinping]，une version réactualisée du documentaire est désormais à voir sur le site d'Arte. Ici, le président chinois Xi Jinping, le président sénégalais Macky Sall, le président congolais Félix Tshisekedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le secrétaire général des Nations unies (ONU) Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le président des Comores, Azali Assoumani, assistent à l'ouverture du forum Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) par liaison vidéo à Dakar, Sénégal, le 29 novembre 2021. (illustration) © REUTERS - COOPER INVEEN / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
11 分钟

Covid-19疫情爆发前，曾有一部法语纪录片名为[Le monde selon Xi Jinping]，中文可译作[世界据习近平]或[据习近平看世界]，主题之一是中国运输将如何改变非洲。如今，这部记录片的法国女导演发表了一部疫情后的更新版。这是本台法广（RFI）法语«运输»专栏（Chronique Transports）在本周六播出的最新一集节目里的内容。其中一名受访者、美国智库国家亚洲研究局（NBR）的一名高级女研究员在谈及卫生危机时分析认为，中国似乎曾预见到疫情后的美欧意图，但其计划不变。

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本台法广（RFI）法文网2022年06月25日星期六在法文«运输»专栏（Chronique Transports）播出了记者玛莉娜(Marina Mielczarek)的一篇最新报道。这一专栏节目不仅采访了 [Le monde selon Xi Jinping] 这部记录片的女导演，还引用了多位专业人士的分析。受访者有美国国家亚洲研究局（NBR - National Bureau of asian Research）的高级女研究员，法国地缘政治学院（IFG - Institut Français de Géopolitique）的专家等等。

Image RFI - Chronique Transports
RFI Image Archive / Chronique Transports. 法广图片 / «运输»专栏 © FMM RFI Chronique

这一法文专栏报导的原标题为：[«Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique]。换作中文可译为：[«丝绸之路»，中国-非洲关系的内幕]。下面是简介予以分享。

中国如同自行车轮有核心  -

本台法广（RFI）«运输»专栏（Chronique Transports）的这篇报道首先幽默的描述说，中国如同自行车轮，中间是核心，辐射四方。这是法语纪录片[Le monde selon Xi Jinping] 的女导演所赋予的图像。

女导所获知的«丝绸之路» -

本台法广RFI«运输»专栏记者在报道中指出，这部纪录片的女导演自中国返回后，尤其被新«丝绸之路»的长期远景所敲响。她从接近中国国家主席的圈子里了解到经济雄心背后的政治雄心。当中国领导人建议非洲国家投资高速公路、桥梁或港口时，他也同时建议一种并非只是经济上的模式。大致意思为：中国将通过让那些西方未能成功发展的国家变得富裕而致富。

Image RFI Archive - Sino - Afrique
RFI Image Archive / Relation Sino-Afrique : Selon une chercheuse au Bureau national des recherches asiatiques de Washington, la crise sanitaire ne change rien à la stratégie chinoise. Ici, conférence des ministres de la Santé lors du forum sino-africain à Pékin, le 16 août 2013. (illustration) RFI / Stéphane Lagarde

本台法广（RFI）专栏记者认为，不论是在非洲还是其它大陆，新«丝绸之路»的背后所隐藏的是互通有无（donnant donnant）。或者说，是通过国际组织去支持一些国家。

卫生危机不改变中国战略 -

在这部纪录片中，美国智库国家亚洲研究局（NBR）的一名高级女研究员在谈到卫生危机时认为，这没有让中国改变战略。原因很简单，中国似乎曾预见到：疫情之后，欧美会有相互接近、搬迁工业的意图。

搬迁工业说得容易做得难 -

法国地缘政治学院（IFG）的一名专家指出，在Covid-19疫情期间，西方国家曾说，要就近生产商品以不再依靠中国。但这当然是说得容易做得难。这不是或不将是一日可成的。中国已经提前优先发展海运，在非洲和地中海沿岸一路修建和管理港口。它还排挤竞争者，投资埃及、摩洛哥和酋长国等地。

中国盼非洲成为世界车间 -

法广RFI«运输»专栏（Chronique Transports）的这一报道最后指出，在非洲的中国人有50%是来自贫穷的地区。未来，中国想要看到非洲起到世界车间的角色，尤其是在纺织领域。这与中国在过去一整个世纪为西方做起到的角色相同。

Image RFI Archive - Chine - Xi
RFI Image Archive / «Routes de la soie», les dessous de la relation Chine-Afrique. Ici, le président chinois Xi Jinping. (illustration) RFI Image Archive

注：这一纪录片的更新版可在法德合资公共电视台Arte网站上浏览。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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