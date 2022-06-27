肯尼亚:COP15筹备会进展不大

生物多样性 / 国际会议

国际非政府组织对在肯尼亚首都召开《联合国生物多样性公约》缔约国第十五次会议（COP15）的筹备会进展不大感到失望。

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东非国家肯尼亚（Kenya)，也被译作肯亚。联合国生物多样性大会（COP15）的筹备会议于上周二在该国首都内罗毕开幕。来自190多个国家的代表经过历时六天（2022年06月21日至26日）的讨论，进展似乎不大，非政府组织倍感失望。世界自然基金会法国分部(WWF-France)的人员在接受本台RFI法广通讯员采访时也表达了类似的心情。不过，谈判工作组的共同负责人则表示感到满意。

RFI Image Archive / COP15 Biodiversité: les négociations préparatoires à Nairobi se sont terminées hier soir (dimanche 26.06.2022). Ici, le chimpanzé est surnommé «le jardinier de la forêt». Sa disparition pourrait provoquer un appauvrissement de la biodiversité végétale. (illustration) © Getty Images - Anup Shah / RFI Image Archive

据本台法广RFI法文网2022年06月27日星期一报导，由于Covid-19疫情，原本应该于2020年在中国举行的《联合国生物多样性公约》缔约国第十五次会议（COP15）在经过多次延期后，现已确定将于2022年12月05日至17日在加拿大法语区魁北克省的经济重镇蒙特利尔（Montréal）召开。

这是在肯尼亚首都内罗毕举行的联合国生物多样性大会（COP15）筹备会议于上周二（2022年06月21日）正式对外宣布的。来自会场的消息说，经过历时六天的激烈讨论，至06月26日星期天结束，进展似乎不大。

RFI Image Archive / Après quatre reports provoqués par la pandémie de Covid-19, la COP15 (Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies) se tiendra à Montréal, la capitale économique du Québec, au Canada du 05 au 17 décembre 2022. Ici, Biodiversité et évolution du monde vivant. (illustration) © RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员阿尔巴娜（Albane Thirouard）发自内罗毕的消息指出，本次筹备会致力于为在2050年前更好地保护自然与资源确立一个世界框架。第一目标是要在2030年前保护30%的水土。有关文本将被用于作为2022年年底召开COP15的基础。本轮谈判已于周日晚结束，进展有限。

国际非政府组织的失望 -

世界自然基金会法国分部(WWF-France)负责环境外交的工作人员阿诺德（Arnaud）在接受本台法广RFI通讯员采访时，难掩失望之情。他表示，对他们而言，这是一个失望。进展十分有限。整体上，文本在形式上就难以获得通过。至于内容则相差更远，因为在现阶段仍然毫无雄心。

不同国家之间分歧依旧 -

本台法广RFI报导提到，与会国之间在一些问题上分歧依旧。尤其是在保护生物多样性的资金上。国家和公民社会之间的角色。一些非洲和南美国家再次提出，要求富裕国家每年拨款1000亿美元，用于保护生态多样性，直到2030年。还有农业，在减少使用农药肥料和需要粮食增产的问题上，一些国家观点对立。

谈判组织方对进展满意 -

针对非政府组织方面的失望，谈判工作组的一名共同负责人在接受本台法广RFI记者采访时表示，还是取得了一些进展，当然还有许多工作，但他们满意了。

蒙特利尔大会前再协商 -

与会者们预计在12月份《联合国生物多样性公约》缔约国第十五次会议（COP15）正式开幕之前，还要再次聚会，以期缩小在抵达蒙特利尔时的分歧。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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