非洲安全 / 尼日利亚
尼日利亚:匪徒劫走数名中国人
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非洲人口大国尼日利亚一处金矿本周遇袭，多名中国人遭劫持。最新消息说，该国安全人员殊死抵抗，至少四十多人在这一攻击事件中死亡，绝大部分遇难者为军警人员。
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非洲人口大国尼日利亚自然资源丰富。该国中部当地时间星期三发生针对中国利益的袭击事件，多名中国公民遭绑架。该国官方表示，面对武装人员发动的攻击，尼日利亚军警付出了巨大代价，至少30人军人和7名机动警察遇害。
多位中国公民遭到绑架 -
据本台法广RFI非洲组豪萨语（Hausa）记者伊斯梅尔（Ismail Abdullahi Karatu）2022年07月01日周五的消息，尼日利亚军方现已证实了发生在该国中部Shiroro的一起攻击事件。事发地点位于该国境内最大的行政区尼日尔州境内。
地方当局在周四曾通报说，有11人在这起攻击事件中遇害，另外，至少有四位中国公民遭绑架。
军警人员展开殊死抵抗 -
据介绍，这起发生于当地事件06月29日星期三的袭击被认为是针对中国利益。当地军警与发动袭击的武装人员发生激烈冲突。来自尼日利亚的最新消息报导说，死亡人数至少43人，其中30名军人，7名警察机动部队成员。
遇袭金矿涉及中国利益 -
尼日利亚的一个非政府组织(ONG/NGO)负责人在接受媒体采访时，告诉法广RFI非洲组记者，这座金矿是由中国方面在开采，但没有具体的信息。相关报导都说，发动袭击的武装人员是“匪徒”（bandits）。
. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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