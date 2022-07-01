尼日利亚:匪徒劫走数名中国人

非洲安全 / 尼日利亚

非洲人口大国尼日利亚一处金矿本周遇袭，多名中国人遭劫持。最新消息说，该国安全人员殊死抵抗，至少四十多人在这一攻击事件中死亡，绝大部分遇难者为军警人员。

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非洲人口大国尼日利亚自然资源丰富。该国中部当地时间星期三发生针对中国利益的袭击事件，多名中国公民遭绑架。该国官方表示，面对武装人员发动的攻击，尼日利亚军警付出了巨大代价，至少30人军人和7名机动警察遇害。

多位中国公民遭到绑架 -

据本台法广RFI非洲组豪萨语（Hausa）记者伊斯梅尔（Ismail Abdullahi Karatu）2022年07月01日周五的消息，尼日利亚军方现已证实了发生在该国中部Shiroro的一起攻击事件。事发地点位于该国境内最大的行政区尼日尔州境内。

RFI Carte Archive / Nigéria : l'armée a confirmé l'attaque du mercredi 29 juin 2022 à Shiroro, dans l'État du Niger, au centre du pays tuant des membres du personnel de sécurité et enlevant des travailleurs, dont au moins quatre Chinois. Ici, une carte du Nigeria. (illustration) RFI Carte Archive

地方当局在周四曾通报说，有11人在这起攻击事件中遇害，另外，至少有四位中国公民遭绑架。

军警人员展开殊死抵抗 -

据介绍，这起发生于当地事件06月29日星期三的袭击被认为是针对中国利益。当地军警与发动袭击的武装人员发生激烈冲突。来自尼日利亚的最新消息报导说，死亡人数至少43人，其中30名军人，7名警察机动部队成员。

遇袭金矿涉及中国利益 -

尼日利亚的一个非政府组织(ONG/NGO)负责人在接受媒体采访时，告诉法广RFI非洲组记者，这座金矿是由中国方面在开采，但没有具体的信息。相关报导都说，发动袭击的武装人员是“匪徒”（bandits）。

RFI / le service Hausa (ou Haoussa) a été cré au 21 mai, il y a 15 ans. Ici, le service haoussa de RFI fête ses 15 ans. (illustration) 法广电台RFI非洲组豪萨语节目始于15年前的05月21日。 © FMM-RFI

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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