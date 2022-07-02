非洲安全 / 尼日利亚

尼日利亚:总统谴责绑架中国人

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RFI Image Archive / Nigéria : choc et consternation exprimés par les autorités, suite à l'attaque contre un site minier, dans la zone de Shiroro, dans le centre du pays. Au moins quatre employés chinois ont été enlevés. Trente soldats et sept policiers ont été tués. Le président Muhammadu Buhari a qualifié vendredi 01 juillet 2022 les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». (illustration)
RFI Image Archive / Nigéria : choc et consternation exprimés par les autorités, suite à l'attaque contre un site minier, dans la zone de Shiroro, dans le centre du pays. Au moins quatre employés chinois ont été enlevés. Trente soldats et sept policiers ont été tués. Le président Muhammadu Buhari a qualifié vendredi 01 juillet 2022 les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». (illustration) © RFI Image Archive
作者： 尼古拉
10 分钟

西非国家尼日利亚（Nigéria）也被译作奈及利亚。该国在本周三曾发生武装人员袭击中部地区的一个金矿场，杀害30多名军警，绑架中国公民数人的事件。尼日利亚总统对此予以谴责，并说袭击者是恐怖分子。本台法广RFI阿布贾通讯员在周六播出的法语[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique）的节目中，现场采访尼日利亚民众，见证他们遭遇被当地人称之为“匪徒”（bandits）的武装人员的不幸经历。

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综合本台法广RFI法文网在过去24小时里的多则报导，在西非地区，尼日利亚总统布哈里（Muhammadu Buhari）严厉谴责2022年06月29日星期三发生在该国中部Shiroro的袭击金矿场事件。他表示将对肇事者“零容忍”，正义将得到伸张。

尼日利亚总统谴责袭击者是恐怖分子 -

据军方此前透露的数字，有40多人死亡，大部分死难者为军警人员，另有至少4位中国公民遭绑架。不过本台法广RFI法文网在周五晚间指出，整个事件依然不明朗。目前仍不知道发动袭击的武装人员确切人数，也没有抓捕到任何嫌犯。具体的伤亡人数也在变化。

Image RFI Archive - Nigéria
RFI Image Archive / Nigéria : les autorités condamnent l'attaque d'un site minier dans le centre. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites» (illustration) AP - Bayo Omoboriowo / RFI Image Archive

尼日利亚总统在声明中，使用了“恐怖分子”和“寄生虫”等词来形容袭击者。有见证者说，袭击者全副武装。这些“匪徒”（bandits）劫持人质通常是为了要赎金。

尼日利亚老百姓因安全问题担惊受怕 -

本台法广RFI法文报导注意到，尼日利亚总统试图安抚事发地区的民众。他承诺将竭尽全力保证Shiroro民众重返家园的安全。但尼日利亚的一名国会参议员抱怨说，由于安全问题，民众放弃农活，出逃求生。

尼日利亚武装团伙严重破坏社会稳定 -

本台法广RFI法文报导指出，尼日利亚“匪徒”（bandits）频繁施暴。他们时常全副武装袭击民众和基础设施，劫持人质索要赎金。一个名为Acled的非政府组织（ONG/NGO）的统计显示，2021年的受害者多达有2600多人。

Image RFI Carte - Nigéria
RFI Carte Archive / Nigéria : l'armée a confirmé l'attaque du mercredi 29 juin 2022 à Shiroro, dans l'État du Niger, au centre du pays tuant des membres du personnel de sécurité et enlevant des travailleurs, dont au moins quatre Chinois. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». Ici, une carte du Nigeria. (illustration) © RFI Carte Archive

本台法广RFI法语[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique），于2022年07月02日周六在节目中播出了阿布贾通讯员莫伊茲（Moïse Gomis）的一个现场报导，多位受访民众痛斥武装人员在尼日利亚西北地区为非作歹、劫持人质、滥杀无辜。

Image RFI Archive - Reportage Afrique
FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

这一法文专栏报导的标题为：Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest [1/2]。换作中文可译为：发生在尼日利亚的袭击和绑架：西北民众的恐慌[1/2]。

尼日利亚大片区域存在严重安全问题 -

本台法广RFI法语[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique）在2022年07月02日星期六上网的这一节目中指出，尼日利亚西北地区现已被列为安全上的红色危险区（zone rouge）。在过去十年里，当地至少有8000人被杀，数千人遭绑架，数十万民众流离失所。在与贝宁东部和尼日尔南部接壤的广阔区域里，匿藏着数百个武装团伙：其成员少则数十人，多则数百人。他们的活动范围主要是在森林和农村。主要袭击目标是过往的车辆和当地的教育设施。

 

Image RFI Archive - Nigéria
RFI Image Archive / Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest. Ici, un village de l'État de Kebbi dans le nord-ouest du Nigeria (illustration). © Jorge Fernandez - LightRocket via Getty Images / RFI Archive

尼日利亚官方把打击“匪徒”（bandits）作为优先工作任务，但至今尚未看到采取具体行动。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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