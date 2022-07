尼日利亚:总统谴责绑架中国人

RFI Image Archive / Nigéria : choc et consternation exprimés par les autorités, suite à l'attaque contre un site minier, dans la zone de Shiroro, dans le centre du pays. Au moins quatre employés chinois ont été enlevés. Trente soldats et sept policiers ont été tués. Le président Muhammadu Buhari a qualifié vendredi 01 juillet 2022 les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». (illustration)

