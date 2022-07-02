尼日利亚:总统谴责绑架中国人

非洲安全 / 尼日利亚

西非国家尼日利亚（Nigéria）也被译作奈及利亚。该国在本周三曾发生武装人员袭击中部地区的一个金矿场，杀害30多名军警，绑架中国公民数人的事件。尼日利亚总统对此予以谴责，并说袭击者是恐怖分子。本台法广RFI阿布贾通讯员在周六播出的法语[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique）的节目中，现场采访尼日利亚民众，见证他们遭遇被当地人称之为“匪徒”（bandits）的武装人员的不幸经历。

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综合本台法广RFI法文网在过去24小时里的多则报导，在西非地区，尼日利亚总统布哈里（Muhammadu Buhari）严厉谴责2022年06月29日星期三发生在该国中部Shiroro的袭击金矿场事件。他表示将对肇事者“零容忍”，正义将得到伸张。

尼日利亚总统谴责袭击者是恐怖分子 -

据军方此前透露的数字，有40多人死亡，大部分死难者为军警人员，另有至少4位中国公民遭绑架。不过本台法广RFI法文网在周五晚间指出，整个事件依然不明朗。目前仍不知道发动袭击的武装人员确切人数，也没有抓捕到任何嫌犯。具体的伤亡人数也在变化。

RFI Image Archive / Nigéria : les autorités condamnent l'attaque d'un site minier dans le centre. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites» (illustration) AP - Bayo Omoboriowo / RFI Image Archive

尼日利亚总统在声明中，使用了“恐怖分子”和“寄生虫”等词来形容袭击者。有见证者说，袭击者全副武装。这些“匪徒”（bandits）劫持人质通常是为了要赎金。

尼日利亚老百姓因安全问题担惊受怕 -

本台法广RFI法文报导注意到，尼日利亚总统试图安抚事发地区的民众。他承诺将竭尽全力保证Shiroro民众重返家园的安全。但尼日利亚的一名国会参议员抱怨说，由于安全问题，民众放弃农活，出逃求生。

尼日利亚武装团伙严重破坏社会稳定 -

本台法广RFI法文报导指出，尼日利亚“匪徒”（bandits）频繁施暴。他们时常全副武装袭击民众和基础设施，劫持人质索要赎金。一个名为Acled的非政府组织（ONG/NGO）的统计显示，2021年的受害者多达有2600多人。

RFI Carte Archive / Nigéria : l'armée a confirmé l'attaque du mercredi 29 juin 2022 à Shiroro, dans l'État du Niger, au centre du pays tuant des membres du personnel de sécurité et enlevant des travailleurs, dont au moins quatre Chinois. Le président Muhammadu Buhari a qualifié les auteurs de l'attaque de «terroristes» et «parasites». Ici, une carte du Nigeria. (illustration) © RFI Carte Archive

本台法广RFI法语[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique），于2022年07月02日周六在节目中播出了阿布贾通讯员莫伊茲（Moïse Gomis）的一个现场报导，多位受访民众痛斥武装人员在尼日利亚西北地区为非作歹、劫持人质、滥杀无辜。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

这一法文专栏报导的标题为：Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest [1/2]。换作中文可译为：发生在尼日利亚的袭击和绑架：西北民众的恐慌[1/2]。

尼日利亚大片区域存在严重安全问题 -

本台法广RFI法语[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique）在2022年07月02日星期六上网的这一节目中指出，尼日利亚西北地区现已被列为安全上的红色危险区（zone rouge）。在过去十年里，当地至少有8000人被杀，数千人遭绑架，数十万民众流离失所。在与贝宁东部和尼日尔南部接壤的广阔区域里，匿藏着数百个武装团伙：其成员少则数十人，多则数百人。他们的活动范围主要是在森林和农村。主要袭击目标是过往的车辆和当地的教育设施。

RFI Image Archive / Attaques et kidnappings au Nigeria: le désarroi des populations du nord-ouest. Ici, un village de l'État de Kebbi dans le nord-ouest du Nigeria (illustration). © Jorge Fernandez - LightRocket via Getty Images / RFI Archive

尼日利亚官方把打击“匪徒”（bandits）作为优先工作任务，但至今尚未看到采取具体行动。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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