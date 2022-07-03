梵蒂冈:教宗憾被迫延非洲之旅

非洲与欧洲 / 天主教

在梵蒂冈，年近86岁高龄的天主教教宗方济各（Pape François）对因健康问题未能实现原定在2022年07月02日周六启程前往非洲两国的使徒之旅感到遗憾。他在罗马继续为非洲的和平与人民的和解高声呼唤，呼吁刚果民主共和国和南苏丹的国民要勇于担负起政治责任，翻开新的一页。

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据法广RFI法文网2022年07月03日星期天报导，因膝盖问题而未能在本周六按照原定计划前往刚果民主共和国和南苏丹开展使徒之旅的教宗，现已派教廷的国务卿前往上述两个非洲国家。

心若相依，虽远尤近 -

RFI Image Archive / Vatican : Le pape François, le 1er juin 2022. （illustration) © RFI Image Archive

教宗还坚持为原本准备接待其到访的非洲国家人民录制好了一份视讯信息，展现心若相依，虽远尤近之意，和他的遗憾之情。

保持信心，不言放弃 -

本台法广RFI通讯员埃里克（Éric Sénanque）发自梵蒂冈的消息指出，在对刚果和南苏丹民众的致言中，教宗方济各没有掩饰对未能亲自前往的失望之情。

RFI Image Archive / Vatican : la place Saint-Pierre à Rome. Ici, une photo prise durant le confinement en 2020. (illustration) REUTERS - Guglielmo Mangiapane / RFI Image Archive

教宗表示，天主知道他感到多么的遗憾，不得不推迟这个期待已久的旅行。但不要对一旦时机允许，就能够早日相见失去信心和希望。

推动和平，呼吁和解 -

教宗重申他原本预计出访的刚果（金）和南苏丹，两国当前时局艰难。他特别提到发生在刚果民主共和国东部的暴力制造了无穷的痛苦和悲剧。教宗还为南苏丹的和平疾声大呼，他强调期待看到和解进程取得切实成果。但教宗并没有就此结尾，他还提出刚果民主共和国和南苏丹的国民要放眼未来，开始勇于担负起政治责任，翻开新的一页，为和解、原谅、共存和发展开辟一条新的路径。

人间疾苦 苍天有知 -

本台法广RFI通讯员最后指出，教宗的结论是，信徒们撒在大地上的泪水和对天的祈祷不是没有作用的。据报，教宗方济各周日在圣彼得大教堂的弥撒有罗马的刚果社区人士到场参与。

RFI Image Archive / Vatican : le pape, qui célèbrerait ce dimanche 03 juillet 2022 une messe dans la basilique Saint-Pierre avec les membres de la communauté congolaise de Rome. Ici, Le pape François dans la basilique Saint-Pierre, le 18 mai 2020. (illustration) Vatican Media/Handout via Reuters

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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