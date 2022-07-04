足球:第34届非洲国家杯延期
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非洲足球联合会（CAF）决定把原定2023年中旬举行的第34届非洲国家杯（CAN）延后至2024年初，所提及的理由是举办地科特迪瓦的气候因素。就此，本台法广RFI在科特迪瓦的通讯员发回了对非洲足球联合会（CAF）主席及非洲国家杯（CAN）组委会主席等体育界要员的采访录音片段。
据本台法广RFI法文报导，非洲足球联合会（CAF）于2022年07月03日星期天在北非马格里布国家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）做出决定，把原定一年后举行的第34届非洲国家杯（CAN）的时间从2023年06月至07月延后至2024年01月至02月。举办地点则仍然是在科特迪瓦（Côte d’Ivoire），也被译作象牙海岸。
第34届CAN延期至2024年初 -
本台法广RFI特派记者戴维（David Kalfa）发自拉巴特的消息说，这是非洲足球联合会（CAF）主席帕特里斯·莫特塞（Patrice Motsepe）周日在参加了执行委员会会议后对外宣布的。所提到的理由是气候条件不允许。
第34届CAN延期为球员观众 -
本台法广RFI在科特迪瓦的通讯员穆哈迈德（Muhamed LAMEEN）发回了对非洲足球联合会（CAF）主席的采访录音片段。
非洲足球联合会（CAF）主席莫特塞（Patrice Motsepe）说：“为了让球员们得以在良好的条件下发展，为了让想要出门到现场看赛的观众可以在更好的气候条件下进行。我们只能接受延后日期。但我们采取了一切所必须的措施。”
第34届CAN延期因气候条件 -
另外，本台法广RFI在科特迪瓦的通讯员穆哈迈德（Muhamed LAMEEN）还发回了对非洲国家杯（CAN）组委会主席阿米奇亚（François Albert Amichia）的采访录音片段。就延期的原因，非洲国家杯（CAN）组委会主席解释说，是由于人们所了解的主办国科特迪瓦的特殊雨季，尤其是在阿比让地区。
. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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