足球:第34届非洲国家杯延期

非洲足球 / 体育盛会

非洲足球联合会（CAF）决定把原定2023年中旬举行的第34届非洲国家杯（CAN）延后至2024年初，所提及的理由是举办地科特迪瓦的气候因素。就此，本台法广RFI在科特迪瓦的通讯员发回了对非洲足球联合会（CAF）主席及非洲国家杯（CAN）组委会主席等体育界要员的采访录音片段。

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RFI Image Archive / Pod'CAN, le podcast de RFI pour la Coupe d'Afrique des nations. © RFI Image

据本台法广RFI法文报导，非洲足球联合会（CAF）于2022年07月03日星期天在北非马格里布国家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）做出决定，把原定一年后举行的第34届非洲国家杯（CAN）的时间从2023年06月至07月延后至2024年01月至02月。举办地点则仍然是在科特迪瓦（Côte d’Ivoire），也被译作象牙海岸。

第34届CAN延期至2024年初 -

本台法广RFI特派记者戴维（David Kalfa）发自拉巴特的消息说，这是非洲足球联合会（CAF）主席帕特里斯·莫特塞（Patrice Motsepe）周日在参加了执行委员会会议后对外宣布的。所提到的理由是气候条件不允许。

第34届CAN延期为球员观众 -

本台法广RFI在科特迪瓦的通讯员穆哈迈德（Muhamed LAMEEN）发回了对非洲足球联合会（CAF）主席的采访录音片段。

RFI Montage Archive / Foot : Patrice Motsepe ：l'actuel président de la CAF (à gauche) et ses deux prédécesseurs, Issa Hayatou (au centre avec le footballeur Benjamin Moukandjo) et Ahmad (à droite). En bas, le footballeur camerounais Karl Toko Ekambi. © Photos AFP & AP - Montage RFI

非洲足球联合会（CAF）主席莫特塞（Patrice Motsepe）说：“为了让球员们得以在良好的条件下发展，为了让想要出门到现场看赛的观众可以在更好的气候条件下进行。我们只能接受延后日期。但我们采取了一切所必须的措施。”

第34届CAN延期因气候条件 -

另外，本台法广RFI在科特迪瓦的通讯员穆哈迈德（Muhamed LAMEEN）还发回了对非洲国家杯（CAN）组委会主席阿米奇亚（François Albert Amichia）的采访录音片段。就延期的原因，非洲国家杯（CAN）组委会主席解释说，是由于人们所了解的主办国科特迪瓦的特殊雨季，尤其是在阿比让地区。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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