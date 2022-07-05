阿尔及利亚今庆独立60周年

阿尔及利亚/法国/独立60周年

阿尔及利亚今天隆重庆祝独立60周年，当局举行的庆祝活动包括一场规模空前的阅兵式。阿尔及利亚是在经历了132年法国殖民统治后获得独立。

广告 继续浏览后续

据法新社说，阿尔及利亚庆祝独立，引发关注该国对法国殖民统治历史记忆处置以及与法国的关系。

在阿尔及利亚抵抗力量和法国军队之间进行了近八年的战争之后，根据历史性的埃维昂协议的条款，1962年3月18日停战，同年7月5日阿尔及利亚宣布独立。而早几天前，在关于专项自决的全民表决中，99.72%的阿尔及利亚人投票赞成独立。

在今天的庆祝仪式上，阿尔及利亚阿卜杜勒-马吉德-特布恩总统在军队参谋长赛义德-沙内格里哈将军的陪同下，站在一辆车顶敞开的车里，在揭开阅兵式序幕前检阅了不同部门的武装力量，此前，总统向独立烈士献上花圈。阅兵前，礼炮发射了60响礼炮以示纪念。

包括巴勒斯坦总统马哈茂德-阿巴斯、突尼斯总统凯塞德和尼日利亚总统穆罕默德-巴祖姆在内的几位外宾出席了阅兵式。

经过七年半的战争，阿尔及利亚赢得了独立，但导致数十万人死亡，阿尔及利亚是20世纪60年代非洲唯一一个通过武力摆脱法国统治的前法国殖民地。但是，在殖民结束60年后，阿尔及利亚的历史伤口仍然没有愈合，因为法国拒绝任何 "忏悔 "或 "道歉"。

不过，法国总统马克龙自当选以来一直试图以一系列象征性的姿态来抚慰阿尔及利亚历史记忆。

今年3月，阿尔及利亚总统特布恩说，应以公平的方式处理法国殖民历史，他说，法国殖民历史的罪行不能有时间限制。

阿尔及利亚与法国的双边关系似乎在10月达到了最低点，当时马克龙说，阿尔及利亚在独立后享有 "记忆积金 "，由 "军政统治"维持，马克龙的讲话引发阿尔及尔的愤怒。

但近几个月来，双方关系又逐渐升温，马克龙和特布恩在6月18日的电话交谈中表示，他们都希望 "深化 "这种关系。

据法新社，周一晚间，法国总统府宣布，马克龙在独立60周年之际将致函阿尔及利亚总统，在信中呼吁 "加强两国间现在已经牢固的关系"。爱丽舍宫说："马克龙还重申了他的承诺，即继续采取承认真相和调和阿尔及利亚和法国人民的历史记忆的做法，"并报告说，星期二一束以总统之名的鲜花花圈，献放在巴黎的阿尔及利亚战争国家纪念馆，以纪念1962年7月5日在奥兰发生的欧洲人遭屠杀事件的受害者。

据法新社说，在阿尔及利亚国内方面，当局利用独立周年纪念日试图缓和紧张局势。

5月，阿尔及利亚总统特布恩发起了一项打破政治僵局的倡议，他轮流接待了包括反对派在内的几个政党领导人以及工会和雇主组织的领导人进行政治咨询。

周一，在独立周年之际，总统宣布了一项大赦，根据这项大赦，数以千计的普通法囚犯获得减刑。据阿尔及利亚总统府称，目前正在制定一项 "特别法"，该法应当允许被拘留的持不同政见的政治抗议者从大赦中受益。