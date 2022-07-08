安哥拉前总统多斯桑托斯在西班牙去世

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安哥拉前总统何塞-爱德华-多斯桑托斯于2022年7月8日星期五在西班牙巴塞罗那一个诊所中去世，享年79岁。安哥拉政府宣布从周六起举行为期五天的国丧。

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安哥拉政府在其社交媒体脸书Facebook页面上宣布多斯桑托斯去世的消息。这位安哥拉前领导人已患病多年，但最近几个月，健康状况明显恶化，于6月23号因心脏病发作入住巴塞罗那的一个诊所直到去世。

多斯桑托斯被称为 "Zedu"，白手起家。他是一名瓦工的儿子，在首都罗安达的棚户区长大。作为一名反对葡萄牙殖民者的积极分子，他在19岁时加入了安哥拉人民解放运动，然后参加了武装斗争。1975年安哥拉独立时，已经是人民解放运动中央委员会的成员。之后，他加入了政府，成为总理，在安哥拉首任总统阿戈斯蒂纽-内图去世后，于1979年成为总统，之后掌握了近四十年的权力，但从未当选过。

法国世界报指出，在近四十年的时间里，多斯桑托斯一直是国家元首和安哥拉人民解放运动的领导人，他以铁腕方式统治着自己的国家，在被迫流亡之前将石油收入转给自己的部族。

他的一生经历了与葡萄牙殖民者的武装斗争，随后是二十七年的内战（1975-2002年），之后他开始用数十亿石油美元重建国家，但其中一些被他的部族贪污了。

作为世界上石油储藏最为丰富的国家之一，安哥拉的财政收入90%依赖石油。安哥拉一度也曾是世界上经济增长最快的国家之一，但从2014年开始，经济状况因石油价格下跌而受到影响，但总统家族的财富却不仅不减反而增长了数十亿，他的长女伊莎贝尔更是被《福布斯》杂志认为是非洲最富有的女人。权利无疑让阿戈斯蒂纽-内托的继承人变成了一个残暴和腐败的专制者，他对大多数安哥拉人的命运无动于衷，任他们饱受悲惨和沉默生活的折磨。

在其豪华的宫殿里，多斯桑托斯铁腕指挥着非洲最发达的安全控制机构之一，用武力镇压所有的异议人士。他监禁记者、人权和民主活动家。在安哥拉人民解放运动内部羞辱并解雇任何被认为太有野心的干部，但却没能让他的一个儿子继承他的位置并延续王朝。

多斯桑托斯最终支持本党候选人，即他的上一任国防部长若昂·洛伦索在2017年8月的总统大选中获胜，始料未及的是，洛伦索上台后就发起了一场声势浩大的反腐运动，并没有因得到支持而放过此前一直无人敢碰的多斯桑托斯家族。在经历了三十八年统治后，这个曾经想成为民族解放英雄的人发现自己的国家已无立足之地，于2018年离开了安哥拉；之后再也没有踏上故土。

在2018年9月8日发表的最后一次演讲中，多斯桑托斯曾说，他正在为自己过去的 "错误 "承担责任，但没有具体说明是哪些错误。