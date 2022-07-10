塞内加尔:2022立法选战开始

西非国家塞内加尔计划于本月底，即2022年07月31日星期天开展新一届立法选举的投票。在距离这一投票日还有三周之际，本次选举的竞选活动在这个星期天正式拉来帷幕。本台法广（RFI）通讯员发自塞内加尔首都的消息说，该国主要反对派联盟的当前目标是想要通过投票箱，争取已经在位十年之久的现总统接受共治。
据本台法广RFI法文网2022年07月10日星期天报导，塞内加尔在当天留下的记忆为新一届立法选举战正式启动，角逐165个议席。投票日被定在07月31号。在距离投票日还有三周之际，之前的气氛可以说是波涛汹涌。
反对派部分要员无缘参选 -
本台法广RFI通讯员夏洛特（Charlotte Idrac）发自达喀尔（Dakar）的消息说，本次选战开启前的紧张气氛让人担心会进一步加剧。具体表现包括提名机制的争议、部分候选人名单有效性的政治司法战、示威与民间诉求、主要反对派民选代表遭逮捕等等。最终，当前的反对派联盟YAW -Yewwi Askan Wi得以参选，但其主要代表人物被排除在外。
尤其是反对派参议员松科（Ousmane Sonko）因无法参选，被出局。
反对派称有信心获得多数 -
据介绍，塞内加尔主要反对派联盟YAW -Yewwi Askan Wi在2022年元月的地方选举中取得突破后，如今的目标是要迫使现总统萨勒（Macky Sall）接受共治。
这一联盟现在又与塞内加尔前总统阿卜杜拉耶·瓦德（Abdoulaye Wade）组建领导的塞内加尔民主党（Wallu Sénégal）结盟，并表示有信心赢得多数。
而其它参选的较小政治联盟，比如AAR Sénégal的自我定位：是选民们的第三条道路。
塞内加尔2024年总统大选 -
本台法广RFI法文报导指出，预计将于07月底举行的投票是2024年塞内加尔总统新一届选举前的最后一次。讨论话题之一是现总统有可能第三次参选。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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