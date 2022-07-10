塞内加尔:2022立法选战开始

非洲政治 / 民主选举

西非国家塞内加尔计划于本月底，即2022年07月31日星期天开展新一届立法选举的投票。在距离这一投票日还有三周之际，本次选举的竞选活动在这个星期天正式拉来帷幕。本台法广（RFI）通讯员发自塞内加尔首都的消息说，该国主要反对派联盟的当前目标是想要通过投票箱，争取已经在位十年之久的现总统接受共治。

广告 继续浏览后续

据本台法广RFI法文网2022年07月10日星期天报导，塞内加尔在当天留下的记忆为新一届立法选举战正式启动，角逐165个议席。投票日被定在07月31号。在距离投票日还有三周之际，之前的气氛可以说是波涛汹涌。

反对派部分要员无缘参选 -

本台法广RFI通讯员夏洛特（Charlotte Idrac）发自达喀尔（Dakar）的消息说，本次选战开启前的紧张气氛让人担心会进一步加剧。具体表现包括提名机制的争议、部分候选人名单有效性的政治司法战、示威与民间诉求、主要反对派民选代表遭逮捕等等。最终，当前的反对派联盟YAW -Yewwi Askan Wi得以参选，但其主要代表人物被排除在外。

RFI Image Archive / Sénégal: début de la campagne pour les élections législatives 2022. La principale coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi ira aux élections, mais sans sa liste nationale de titulaires : les têtes d’affiche, notamment Ousmane Sonko, sont écartés de la course. Ici, Ousmane Sonko lors de sa déclaration à la presse, le 25 février 2021. (illustration) © RFI / Théa Ollivier

尤其是反对派参议员松科（Ousmane Sonko）因无法参选，被出局。

反对派称有信心获得多数 -

据介绍，塞内加尔主要反对派联盟YAW -Yewwi Askan Wi在2022年元月的地方选举中取得突破后，如今的目标是要迫使现总统萨勒（Macky Sall）接受共治。

RFI Image Archive / le Sénégal a affirmé que des « rebelles » du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance ont été arrêtés lors d’une manifestation le 8 juin 2022, organisée par l’a coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Ici, la nouvelle coalition d'opposition «Yewwi Askan Wi» (Libérez le peuple) regroupe notamment les partis d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall. (illustration) © Charlotte Idrac / RFI Image Archive

这一联盟现在又与塞内加尔前总统阿卜杜拉耶·瓦德（Abdoulaye Wade）组建领导的塞内加尔民主党（Wallu Sénégal）结盟，并表示有信心赢得多数。

RFI Image Archive / Sénégal : ce dimanche 10 juillet 2022 marque le coup d’envoi de la campagne officielle pour les élections législatives 2022. L’objectif pour Yewwi Askan Wi est d’imposer une cohabitation au président Macky Sall. Et cela grâce à une alliance avec la coalition Wallu Sénégal formée autour du PDS de l’ancien président Abdoulaye Wade. Ici, l'ancien président Abdoulaye Wade, 92 ans, reçoit le candidat Ousmane Sonko dans son hôtel de Dakar. （illustration) Photo: RFI / William de Lesseux

而其它参选的较小政治联盟，比如AAR Sénégal的自我定位：是选民们的第三条道路。

塞内加尔2024年总统大选 -

本台法广RFI法文报导指出，预计将于07月底举行的投票是2024年塞内加尔总统新一届选举前的最后一次。讨论话题之一是现总统有可能第三次参选。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.