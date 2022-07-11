警方抓捕两名南非酒吧枪击案嫌犯

枪击案

7月10日凌晨，多名枪手闯入南非约翰内斯堡西南部索韦托（ Soweto）镇的一家酒吧，向顾客随机开枪，造成至少19人死亡。南非警方表示，枪手进入酒吧时持有步枪和9毫米手枪。案发后，枪手乘坐一辆白色面包车逃离现场。11日警方宣布他们抓捕了两名嫌犯。这两人都与彼得马里茨堡（Pietermaritzburg）枪击案有关联。

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豪登省警察局长伊莱亚斯·马韦拉对媒体表示，此次枪击事件似乎是对无辜顾客的一次残酷袭击。

案发的酒吧内部过道十分狭小，仅有一处入口，其所在的区域是索韦托当地的贫民窟，整个社区有至少3000名居民，大部分是失业者。由于该地区近三年处于断电状态，生活条件十分简陋，随处可见人和家畜共同居住。

索韦托的社区领袖塔班·莫洛伊指控警方出警太慢，“他们（警察）花了五个小时才来。人们不知道该怎么办，妇女和儿童无助地哭泣。”

7月10日，南非东南部夸祖鲁-纳塔尔省一家酒吧也发生枪击案，造成4人死亡。

据英国《卫报》报道，南非警方指出两起枪击案具有相似性，正在调查两起案件是否有关联。

南非总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨发表讲话，并向两起枪击案受害者家属表示哀悼，“作为一个国家，我们不能允许暴力罪犯以这种方式恐吓我们。”