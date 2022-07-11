非洲政治 / 民主选举
刚果(布)2022立法选举第一轮
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地处非洲中部、濒临大西洋的刚果共和国（Congo）,简称刚果（布）。这个国家正在进行5年一次的新一届立法选举。第一轮投票已在2022年07月10日晚结束。相关结果预计本周开始对外发布。第二轮投票日期尚待公布。
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据本台法广RFI法文网报导，刚果共和国于07月10日星期天组织了2022年立法选举的第一轮投票。在首都布拉柴维尔（Brazzaville），投票站当天没有出现人潮拥挤的情形。整个投票在周日结束，没有发生大的意外。
参加投票是公民义务 -
本台法广RFI通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）周日自刚果共和国首都发回的现场描述，也证实了该国近300万选民当天没有积极前往投票站。就此，多位男女选民接受了现场采访，谈及公民的投票义务。
想要变化首先需投票 -
一名男青年在接受本台法广RFI记者采访时说，如果人们想要变化，首先应从投票开始。因为，投票才能够带来改变。一位60来岁的女士则在接受采访时表示，她前往投票是因为法律如此建议。她想要把票投给她支持的候选人。另一位女士则在接受采访时说，她投票是为了爱国，她经常前往投票。
刚果(布)选民不积极 -
本台法广RFI法文报道指出，刚果共和国的部分反对派在投票前曾呼吁抵制本次选举。不过，2017年上一次立法选举时，刚果共和国的选民们也没有积极前往投票站。
国际组织派出观察员 -
来自布拉柴维尔的消息显示，非洲联盟（UA）和中非国家经济共同体（CEEAC）派遣了选举观察员。周日的投票结果预计在本周二开始对外发布。第二轮投票的日期目前还没有宣布。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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