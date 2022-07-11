刚果(布)2022立法选举第一轮

非洲政治 / 民主选举

地处非洲中部、濒临大西洋的刚果共和国（Congo）,简称刚果（布）。这个国家正在进行5年一次的新一届立法选举。第一轮投票已在2022年07月10日晚结束。相关结果预计本周开始对外发布。第二轮投票日期尚待公布。

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RFI Image Archive / La République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville. Ici, vue de Brazzaville, capitale du Congo. (illustration) Wikimedia - Jomako / RFI Image Archive

据本台法广RFI法文网报导，刚果共和国于07月10日星期天组织了2022年立法选举的第一轮投票。在首都布拉柴维尔（Brazzaville），投票站当天没有出现人潮拥挤的情形。整个投票在周日结束，没有发生大的意外。

参加投票是公民义务 -

本台法广RFI通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）周日自刚果共和国首都发回的现场描述，也证实了该国近300万选民当天没有积极前往投票站。就此，多位男女选民接受了现场采访，谈及公民的投票义务。

想要变化首先需投票 -

一名男青年在接受本台法广RFI记者采访时说，如果人们想要变化，首先应从投票开始。因为，投票才能够带来改变。一位60来岁的女士则在接受采访时表示，她前往投票是因为法律如此建议。她想要把票投给她支持的候选人。另一位女士则在接受采访时说，她投票是为了爱国，她经常前往投票。

刚果(布)选民不积极 -

本台法广RFI法文报道指出，刚果共和国的部分反对派在投票前曾呼吁抵制本次选举。不过，2017年上一次立法选举时，刚果共和国的选民们也没有积极前往投票站。

国际组织派出观察员 -

来自布拉柴维尔的消息显示，非洲联盟（UA）和中非国家经济共同体（CEEAC）派遣了选举观察员。周日的投票结果预计在本周二开始对外发布。第二轮投票的日期目前还没有宣布。

RFI Image / Congo-B: pas d'engouement pour les élections législatives et locales de ce dimanche 10 juillet 2022. Ici, vue d'un bureau de vote avec matériel et agents électoraux au centre de vote Nkeoua Joseph de Bacongo, à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. (illustration) © RFI / Loïcia Martial

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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