南非警方可能抓获蒙面杀手

南非/离奇命案

南非近日发生2起震惊全国、共计造成19人丧命的酒吧枪击案，警方表示已逮捕与其中一案相关的2名嫌犯。南非警方没有提及这两起案件是否与上个月末一起夜店离奇22人死亡案有关。没有消息报告该死亡案已经破案。

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据法新社报道，南非近期连发两起酒吧枪击案，共酿19死，警方11日逮捕2人。

南非东部瓜祖鲁那他省（KwaZulu-Natal）彼得马里茨堡（Pietermaritzburg）一处酒吧9日晚间发生枪击案，两名男子不分青红皂白滥射，造成4死8伤，警方随后展开调查。

警方在声明中形容这次的逮捕行动是「第一步」，他们会「将计划南非最血腥周末的犯嫌全部一网打尽」。不过声明没有提供更多细节。

据法新社说，另一起于10日发生在约翰尼斯堡（Johannesburg）邻近城镇苏威托（Soweto）的枪击案，造成15名夜间出游的民众丧命，包含2名女性。

警方发言人特巴（Lirandzu Themba）告诉法新社，警方认为遭羁押的两人与彼得马里茨堡枪击案有关。

南非警方没有提及上个月25日深夜，在南部城市东伦敦（East London）一家酒馆发生的一起离奇命案。当地报告在一家酒馆店内发现至少22人尸体，死者年龄皆为18至20岁，而且身上无开放性伤口。警方当时称排除枪杀与踩踏致死。