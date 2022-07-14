刚果民一家中国采矿遭袭击

刚果金/中国金矿

刚果民主共和国东部的一家中资采矿公司的一名刚果雇员被枪手杀害，另一名受重伤。袭击者的身份尚未确定，目标是东方资源刚果公司（ORC）在姆文加（南基伍省）金矿区卡博格的两名机器操作员。当地10多家采矿公司因民众与社群投诉已经暂停开采，而遭袭击的矿业公司新近获得许可重新采矿，但抗议声音仍然不断，当地民众指中国开矿造成当地安全受到威胁。

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据法新社报道，中国矿业公司在刚果民主共和国布卡武遭到袭击：1人死亡，1人重伤。该地区的军队新闻处说，一名司机被打死，一名工人被子弹打伤，军方提及遭 "武装匪徒 "的袭击。

东方资源刚果公司ORC是去年被该地区省级当局暂停金矿开采活动的半打公司之一，因为他们被指控没有尊重采矿守则和当地人民的权利。

然而，ORC现在被允许恢复其业务，因为当局认为已经从该公司得到了足够的保证。但这一决定在该地区引起了敌对反应，特别是来自民间社会组织的反对，一些社群组织在7月6日说，他们得知这一消息后感到 "遗憾和沮丧"。

据一位接近ORC公司的匿名人士说，周三的袭击 "是悲剧性的破坏行为"。而且这是在当地社区和该公司之间的讨论即将结束时发生的，该公司已经向社群和刚果当局做出了 "明确的承诺"。据这一消息来源称，是"仇恨信息 "导致了这次暴力袭击。

就这一起枪杀事件，对于姆文加地区 "民间社会协商框架 "的协调员Hilaire Isombya来说，这证明了中国公司的采矿活动是该地区不安全的根源。他在发给新闻界的一份声明中解释，“这就是为什么我们邀请南基伍省省长再次暂停这些采矿活动。”