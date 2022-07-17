肯尼亚2022年大选引欧盟关注

非洲政治 / 肯尼亚选举

濒临印度洋的东非国家肯尼亚（KENYA），也被译作肯亚。该国预计在三周后（2022年08月09日星期二）进行的大选投票，不仅要选举新一届总统，还要选出国会两院的议员，以及地方行政长官和地方议会的民选代表。就此，欧洲联盟（UE）决定将派遣近200名选举观察员，已避免发生类似2017年上一次选举时曾出现的争议。

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据本台法广RFI法文网2022年07月17日星期天报导，在距离肯尼亚大选还有不到一个月之际，相关参与方想要避免出现2017年时曾发生的：首次投票结果因选举 “不规范” 遭最高法院取消，然而重新投票却被反对派抵制的情形。而2022年的新一届大选，观察者注意到已有组织宣布予以抵制。就此，欧洲联盟（UE）在07月16日周六正式决定派出一支观察团。

欧盟观察肯尼亚2022年大选 -

本台法广RFI通讯员阿尔巴娜(Albane Thirouard)发自内罗毕（Nairobi）的消息说，欧盟任务团将在08月09号肯尼亚2022年大选投票日当天派出180名观察员前往投票站。其中48人已经抵达肯尼亚。他们中包括一些选举专家。这个任务的总预算近800万欧元。

欧盟寄语肯尼亚2022年大选 -

RFI Image Archive / KENYA : UE va envoyer près de 200 observateurs lors des élections du 9 août 2022. Ici, des affiches de campagne, dans une rue de Nairobi, des deux principaux candidats à l’élection présidentielle du 09 août 2022 au Kenya, l’opposant Raila Odinga et l’actuel vice président William Ruto. (illustration) © RFI/Robert Minangoy

欧盟观察团团长告诉媒体，现已开始观察竞选，并将跟踪整个进程，直到选举结束。在投票日当天，欧盟的观察员们将注意投票站的开门、投票，以及点票结果的传送。他们认为，这个选举进程将是可信的、透明的，并将在和平中展开。

欧盟已确定了需要警惕重点 -

这个选举观察团的女副团长指出，欧盟已经确定了几处需要警惕的要点。尤其会注意让肯尼亚人所担心的，选举进程的所有阶段是否遵守法律框架：这包括选民们的登记，还有竞选。欧盟还要监督媒体和社交网络的作用，以及一些特别因素：比如选举科技的使用，妇女和弱势群体的角色。肯尼亚公民社会已经多次针对虚假新闻和仇恨言论的扩散发出警告。

肯尼亚民间支持欧盟观察团 -

本台法广RFI内罗毕通讯员指出，欧盟观察团将得到肯尼亚公民社会的支持。该国的民间选举观察团体Elog打算在投票日当天，派出5000名观察员。

RFI Image Archive / KENYA : l'Union Africaine et l'IGAD (Autorité Inter-Gouvernementale pour le Développement) ont, elles aussi, déjà annoncé envoyer leur propre mission d’observation dans le pays pour le scrutin du 09 août 2022. Ici, des dirigeants de l'IGAD. (illustration) © state house Kenya / RFI Image Archive

非洲联盟（UA）和东非地区政府间发展组织伊加特（IGAD）也都已宣布，将会派出它们自己的观察团前往肯尼亚，监督2022年08月09日的投票。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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