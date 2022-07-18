刚果(布)拟抬高退休年龄门槛

非洲社会 / 人文发展

地处非洲中部、濒临大西洋，与几内亚湾毗邻的刚果共和国（Congo），简称刚果（布）。该国政府打算通过立法把公务员的退休年龄从60岁提高至65岁，而民众则观点不一。就此，本台法广RFI通讯员从刚果共和国首都发回了一篇实地采访报导。

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据本台法广RFI法文网2022年07月18日星期一的报导，刚果共和国政府在上周召开的最近一次内阁会议时，批准一项要把公务员退休年龄从60岁抬高到65岁的法律草案。

RFI Carte Archive / République du Congo. 存档地图 / 刚果共和国 © RFI

但刚果民众对此看法不一。有人认为，这是一些想要延迟退休的人所提出的一个请求。另有一些人则断言，大多数刚果人将不能一直坚持工作到65岁。

工会方面明确予以支持 -

本台法广RFI通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）发自布拉柴维尔（Brazzaville）的消息说，这一措施将涉及公务员中的第一类（catégorie 1），占公职人员中的绝大部分。

RFI Image Archive / Congo-Brazzaville : Le gouvernement veut relever l’âge de la retraite à 65 ans, la population est divisée. Ici, une vue aérienne de Brazzaville (Image d'illustration) Getty Images / RFI Image Archive

刚果工会联盟（Union des syndicats）的女会长对此表示称赞。她觉得首先这是劳动者的一个诉求。这不仅对社会保障基金有利，而且还有利于那些刚刚开始工作的年轻人。

刚果公务员圈各抒己见 -

刚果一位要求保持匿名的公务员在接受本台法广RFI通讯员采访时表示，他觉得这一措施对社会和经济都有益。这位匿名公务员说，在经济层面，工龄年数越久，就越能创造财富，而且还可以投资其它领域。

RFI Image Archive / Congo Brazzaville : le gouvernement veut relever l’âge de la retraite à 65 ans, la population est divisée. Certain affirme que la plupart des citoyens n’arriveront pas à « travailler jusqu’à 65 ans ». Ici, l'unité pédiatrique du CHU de Brazzaville. (illustration) Getty Images - Pascal Deloche / RFI Image Archive

但这一措施并未获得一致认同。一名年轻的国家公务员Mereck认为，刚果人的一般生活条件还不足以让众多民众坚持到60岁以上。这位年轻的公务员表示，就负面而言，他认为大多数刚果人难以一直坚持工作到65岁。

刚果特级干部退休延后 -

本台法广RFI法文报导还指出，刚果共和国政府的这一法律草案内容还包括，把那些处于特级的（hors catégorie）干部的退休年龄许可限制从65岁抬高到70岁。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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