萨赫勒:法国支持安全促进发展

非洲安全 / 法国反恐

在非洲萨赫勒地区打击恐怖主义的法国新月形沙丘行动(Barkhane)现任指挥官米雄将军（Laurent Michon）的任务接近尾声。周四，他在布基纳法索首都瓦加杜古召开的新闻发布会上表示，武装团体依旧是萨赫勒地区国家的压力，并有往下移动的趋势。法国当局所希望的新模式为，在支持安全的同时促进发展。

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据本台法广RFI法文网2022年07月22日星期五报导，法国新月形沙丘反恐行动(Barkhane)现任指挥官于近期曾巡视西非地区。米雄将军（Laurent Michon）周四在布基纳法索首都瓦加杜古召开的新闻发布会上点到法国从马里撤兵，以及在尼日尔的新机能。到8月底之前，法国兵力的人数将由4000人减少到2500人。

武装团体仍是萨赫勒地区国家的压力 -

本台法广RFI通讯员亚雅（Yaya Boudani）发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息说，任务即将结束的新月形沙丘(Barkhane)军事行动现指挥官米雄将军（Laurent Michon）强调，武装团体仍对萨赫勒地区的国家造成压力，尤其是在布基纳法索。

RFI Carte Archive / Burkina Faso. 存档地图：布基纳法索 © RFI Carte Archive

法国米雄将军指出，伊斯兰战斗人员的威胁，在布基纳法索和尼日尔的漫长边境一线，有向下朝南移动的趋势，与贝宁、多哥和尼日利亚等国的关联略有增多。这种趋势不太好，鉴于联系在增加。人们看到，在北部的一些地区有扎根的形式。但还有在马里边境沿线，威胁的确朝下移动了。

武装团体的装备源自萨赫勒地区军队 -

新月形沙丘(Barkhane)行动的法国指挥官认为，如今恐怖主义团体的第一大军火供应源是区域内部分国家的军队。他指出，哨所被占、武器和弹药遭掠夺，成为恐怖主义团体军火来源的情况不因被忽视。

法国希望在萨勒赫支持安全促进发展 -

对米雄将军（Laurent Michon）而言，在尼日尔的新部署不是新月形沙丘(Barkhane)军事行动的翻版，而是军事与发展相结合。他表示，尽管法军退出马里，但仍将继续以新的形式为萨赫勒地区国家的军队提供支持。

RFI Image Archive / Burkina : le général Michon fait le point sur l'opération Barkhane dans la région, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, vendredi 11 mars 2022. Ici, le Général de division Laurent Michon, commandant de l’opération Barkhane. (illustration) © defense.gouv.fr

这名将军表示，法国当局所希望的新模式为，在支持安全的同时，促进有意愿的国家的发展。这是在重申，与恐怖主义作斗争显然不仅只是军事上的，而是以不同形式，应对可变的地缘几何环境。

法国将军表示私营安保集团构成威胁 -

此外，本台法广RFI法文报导还说，新月形沙丘反恐行动(Barkhane)现任指挥官还发出警告，私营安保集团对萨赫勒地区国家的经济资源构成威胁。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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