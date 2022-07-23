喀麦隆:燃油供应紧张首都尤甚

非洲社会 / 燃油供应

位于非洲中西部、濒临大西洋几内亚湾的喀麦隆，当前的燃油供应十分紧张。尤其是在首都雅温得（Yaoundé）。在该国经济中心、海港城市杜阿拉（Douala）情况略好，但柴油也已告罄。本台法广RFI通讯员在该国的加油站，现场采访在排队驾车人。

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据本台法广RFI法文网2022年07月22日星期五报导，在喀麦隆，燃油就算是在加油站里也变得罕见。情况尤其是在首都雅温得更紧张。以寻觅稀世罕物来形容驾车人如今加油的难度，一点也不夸张。经济中心杜阿拉的状况让人感到担忧。柴油属于当地成品油传统销售渠道中的紧俏物资。

喀麦隆首都燃油匮乏更严重 -

本台法广RFI通讯员波利卡普（Polycarpe Essomba）发自喀麦隆的消息说，当地时间周四早上，在位于杜阿拉（Douala）的喀麦隆油库公司（SCDP）的大门铁栅栏前，一排油罐汽车正在进出。大部分车辆的目的地首都雅温得（Yaoundé）。一位不愿透露姓名的职员告知，在那里更加能够感受得到燃油匮乏问题的严重程度。

喀麦隆加油站柴油已经告罄 -

然而，在杜阿拉，驾车人所面临的情况也如此，尤其是柴油供应已陷入绝境。以受访者帕特里克（Patrick）为例，一些人甚至停车入库。他在接受采访时说，车留在家里了。因为他之前走遍了全城的所有加油站，但仍没能加上油。

RFI Carte Archive / Cameroun. 存档地图：喀麦隆 RFI / Latifa Mouaoued

另一名在加油站中偶遇的驾车人也接受了采访，他微笑着说，他把自己的柴油车加满了油，但停着没开。而是驾驶他妻子的汽油车。他现在之所以还能驾车，因为汽油还是有的。在杜阿拉的加油站里能够找得到。

喀麦隆当局表态为息事宁人 -

喀麦隆能源和水资源部信誓旦旦地说，大量的库存汽油和柴油正在发往全国各大主要消耗点。但这并不足以让市场完全平静下来。与此同时，各种黑市正在蓬勃发展。

RFI Image Archive / Cameroun : le pays touché par une pénurie de carburant. Ici, une avenue commerçante animée à Douala. (illustration) © RFI / Pierre René-Worns

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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