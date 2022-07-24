突尼斯明举新宪法公投

突尼斯/新宪法公投

突尼斯将于7月25日星期一就新宪法举行全民公决，公投距离突尼斯总统在去年12月中旬推出的新宪法和定于年底举行的议会选举只有几个月时间。新宪法将取代2014年的宪法，将赋予总统更为广泛的权力。新宪法在突尼斯引发对立意见。

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突尼斯处在举行对国家未来至关重要的宪法公投的前夕。据本台特别突尼斯记者Magali Lagrange报道，在突尼斯市中心布尔吉巴大道的一家酒店里，Mourakiboun正准备观察投票，并已经提出了它对投票前过程的评议。例如，该组织注意到，提交给公投的文本是在6月30日公布的，离投票开始只有几天时间。这没有给民众留下多少时间来讨论研判。

Mourakiboun还对任命总统选定的选举机构新成员与组织投票的短暂时间（不到三个月）感到遗憾。

投票在7月25日举行，这一天也是突尼斯共和国日，也是总统暂停由Ennahdha党主导的议会一年后的周年日。一些观察家指出，由于围绕新宪法的辩论，2014年宪法的起草工作花了两年多的时间。这一次，该进程是在年初启动的，在网上进行了大众咨询，却没有讨论集会。

周六上午，突尼斯市中心发生了一场新的示威活动，由反对派联盟救国阵线召集。据组织者说，有几百人参加，他们要求总统下台。

然而，总统凯斯-赛义德在突尼斯民众中仍有许多支持者，正如法籍突尼斯历史学家和突尼斯问题专家索菲-贝西斯所解释的那样："自2021年7月25日的政变以来，突尼斯的舆论极为分裂。大多数人支持凯斯-赛义德总统，原因很简单：民粹主义的话语总是能带来好处。现在，随着凯斯-赛义德总统，我们处于民粹主义总统的统治下。

突尼斯知识分子学术界担心，2011年阿拉伯之春的革命成就将随着新宪法而被埋葬。