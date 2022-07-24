维和:联合国副秘书长赶赴马里

非洲安全 / 联合国维和

联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦（Jean-Pierre Lacroix）是一名出自法国的外交官。据日程，他应该从周日开始对马里展开访问，就延长联合国维和部队马里多层面综合稳定团（Minusma），简称马里稳定团任期一事做评估。在过去两周，巴马科当局先是于07月10日星期天抓捕了49名科特迪瓦军人，之后又在07月20日本周三驱逐了联合国马里稳定团（Minusma）的发言人Olivier SALGADO。

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据本台法广RFI法文网2022年07月24日星期天的报道，在关系紧张的气氛下，联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦（Jean-Pierre Lacroix）按计划应于当天开始访问马里。联合国维和部队与马里军政府之间的关系在最近几周严重恶化。在预计为期5天的行程中，负责维和事务的联合国副秘书长将与马里过渡当局一起评估延长联合国维和部队马里多层面综合稳定团（Minusma）任期的事宜。

联合国副秘书长出访马里实属事发突然 -

本台法广RFI通讯员卡莉（Carrie Nooten）发自纽约（New York）的消息说，这一访问不是事先预计进行的，或者说至少是因巴马科在两周前逮捕了49名科特迪瓦军人而被提上了日程。

马里稳定团发言人被逐因社交媒体言论 -

联合国负责维和事务的副秘书长至07月28日星期四截止的马里行程，正式访问目的是要与巴马科当局讨论联合国维和部队马里多层面综合稳定团（Minusma）任务期限延长一年的事宜，相信其赴马里旨在缓和两周以来双方不断升温的矛盾，结果导致联合国马里稳定团（Minusma）发言人遭驱逐。

RFI Carte / Mali. 存档地图/ 马里 RFI Carte

巴马科当局指责，联合国维和部队的这名发言人，在49名科特迪瓦军人于07月10日被捕之后，在社交媒体推特（Twitter）上发表了内容令其无法接受的推文。

联合国副秘书长寻求共识轮换维和军人 -

联合国方面认为，不应打断西非经济共同体（CEDEAO）在本月初首脑峰会时所认可的过渡活力。

RFI Image Archive / Cédéao : le 61e sommet ordinaire a pris fin le dimanche 03 juillet 2022 à Accra, au Ghana. (illustration) 存档图片/西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）第61届首脑会议2022年07月03日星期天在加纳首都阿克拉举行。 © RFI / Serge Daniel

本台法广RFI法文网指出，联合国负责维和事务副秘书长本次访问马里的两大看点分别为：联合国可能将会澄清两周前被巴马科当局抓捕的49名科特迪瓦军人的身份，和找到轮换联合国维和部队马里稳定团（Minusma）1万4千名军人的解决办法，尽管，巴马科过渡政府在几个月前就已率先做手展开。

RFI Dessin / Le Mali suspend la diffusion de RFI et France 24. (illustration) © RFI Dessin

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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