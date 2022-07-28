贝宁迎法国总统 释反对派人士

非洲社会 / 民主政治

正在非洲访问的法国总统马克龙(Président Emmanuel Macron)周四抵达本次行程的最后一站几内亚比绍（Guinée-Bissau简称几比）。法国总统此前周三在科托努(Cotonou)与贝宁（Bénin也被译作贝南）总统塔隆（Président Patrice Talon）举行了会晤。该国司法当局也在2022年07月27日星期三这一天让30名反对派人士出狱。贝宁主要反对派对此持正面态度。

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据本台法广RFI法文网2022年07月28日周四报导，贝宁司法当局在07月27日周三释放了30名反对派活动人士。他们都是在2021年该国总统选举时因造成混乱而被捕的。其中，包括一名前部长和一位著名活动人士。贝宁打击经济犯罪和恐怖主义法院(Criet - La Cour de Repression des Infractions Economiques et du Terrorisme）做出的这一决定是在法国马克龙总统周三当天到访贝宁，与塔隆总统谈到相关话题之际。

获释者都与2021年总统选举有关 -

这些反对派人士在走出监狱回家后，仍处于司法监督下。这是一种半释放，但受益者们、他们的政党和律师都为此松了口气。获释者中有一名前部长、一位30来岁的活动积极分子和一家国营企业的前主管，被定性为亲前总统博尼·亚伊（Boni Yayi）。

RFI Photomontage Archive / Bénin remet en liberté 30 militants de l'opposition pendant la visite d'Emmanuel Macron, le mercredi 27 juillet 2022. Tous ont été arrêtés pendant les troubles au moment du scrutin présidentiel béninois d’avril 2021. Ici, le président du Bénin Patrice Talon et l'opposant et ancien président Boni Yayi (illustration) © RFI Photomontage

本台法广RFI科托努（Cotonou）通讯员让-吕克（Jean-Luc Aplogan）指出，这批反对派人士都是在2021年04月总统选举时被捕的。

贝宁当局第三次释放反对派人士 -

在司法当局做出这一决定前几个小时，贝宁国家元首曾宣布，他在与到访科托努的法国总统会晤中的话题之一，涉及政治异见人士。两者之间是巧合还是有因果关系仍是问号。接近权力的人士重申，这是第三波释放反对派人士。之前两次是在2021年10月和2022年6月。未获释的人则仍将继续呆在狱中。

RFI Image Archive / FrancAfrique : le président français Emmanuel Macron prononce son discours lors de la restitution de 26 œuvres au Bénin, au musée du quai Branly à Paris, le 27 octobre 2021.(illustration) REUTERS - POOL / RFI Image Archive

贝宁总统塔隆曾提到大赦或特赦 -

本台法广RFI法文报道注意到，贝宁总统在与法国总统举行联合新闻发布会时曾提及流亡的和在狱中的异议人士。塔隆总统表示，贝宁没有政治犯，没有任何人因政治观点而被囚。但有人因在政治领域犯罪或违法而身陷囹圄。未来，在他的任内或之后，让这些人享有大赦或特赦，这是有可能的。

贝宁反对派民主党做出正面反应 -

贝宁反对派对释放其活动积极分子持正面态度，但要求塔隆总统走得更远。贝宁民主党（Les Démocrates）的一名副主席在接受本台法广RFI记者塞巴斯蒂安（Sébastien Németh）采访时称赞说，这是好事，塔隆总统处于正确的方向。这名受访者还说，贝宁反对派一直要求释放在狱者，让流亡人士无条件返回，开展包容、透明与平和的选举。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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