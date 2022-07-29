几内亚比绍:法国愿意合作反恐

非洲政治 / 法国外交

法国总统马克龙（Président Emmanuel Macron）现已结束赢得连任后首次赴非洲的访问行程，返回巴黎。法国总统周四在西非葡萄牙语国家几内亚比绍（Guinée-Bissau）会晤了恩巴洛总统(Président Umaro Sissoco Embaló )。两国元首表达了公共面对恐怖主义的意愿。

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RFI Image Archive / Guinée-Bissau : l'instabilité au Sahel au cœur de la rencontre entre Macron et Embaló. La visite du jeudi 28 juillet 2022 à Bissau a été pour le Président Emmanuel Macron l’occasion de répéter sa nouvelle doctrine : la France en appui des organisations régionales africaines. Face aux menaces à la stabilité des pays, le président bissau-guinéen veut convier Emmanuel Macron au prochain sommet de l'institution. Une invitation acceptée par le chef de l'Etat français. (illustration) © AP - Jean-Francois Badias / RFI Image Archive

据本台法广RFI法文网报道，2022年07月28日星期四，马克龙总统在其本次非洲一行的最后一站，西非国家几内亚比绍（Guinée-Bissau）与该国总统恩巴洛（Président Umaro Sissoco Embaló ）举行了会晤。这也是以葡萄牙语为官方语言的几内亚比绍首次迎接一位法兰西的共和国总统。

几内亚比绍总统是西非经共体现任主席 -

几内亚比绍总统在今年07月初刚刚接任西非经济共同体主席一职。马克龙总统的到访超越两国关系上的意义。

RFI Image Archive / Guinée-Bissau : Président Umaro Sissoco Embaló vient de prendre début juillet 2022 la présidence tournante de la Cédéao. Ici, le Président de la République de Guinée-Bissau, sur RFI le 16 juillet 2020. (illustration) © RFI / Miguel Martins

本台法广RFI特派记者阿美莉（Amélie Tulet）从比绍（Bissau）发回对部分民众的采访录音片段。现场报道显示，当地的气氛如同过节。

RFI Image Archive / Guinée - Bissau : Palais présidentiel à Bissau. (illustration) © RFI

一名前来欢迎马克龙总统的民众用法语称赞说：“人们难以用言语形容法国总统访问比绍，这是历史性的。我们真诚欢迎他的到来。”

几内亚比绍总统提出共同应对恐怖主义 -

几内亚比绍总统也在讲话中对马克龙总统的到访予以正面肯定。恩巴洛总统用法语说：“法兰西总统是联合国安理会的常任理事。今天在比绍总统一侧，显示了更强的力量，如同弟兄一般。这就是团结互助。”

马克龙总统表示愿意合作打击恐怖主义 -

马克龙总统则在发言中表示，法国接受比绍的邀请，共同面对恐怖主义团伙。巴黎有意愿就此合作。

RFI Carte Archive / Guinée-Bissau: l'instabilité au Sahel au cœur de la rencontre entre Macron et Embaló. Ici, une carte de la Guinée-Bissau. (illustration) 存档地图：几内亚比绍 RFI / Anthony Terrade

法国总统马克龙：“比绍总统告知他想要组织一次西非经济共同体峰会的意愿，邀请法国建立这一共同的议程面对恐怖主义团伙。我想要告诉他，我们有意愿在此方向上合作。”

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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