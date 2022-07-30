非洲社会 / 妇女家庭

布基纳法索:有女性涉恐怖主义

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RFI Image Archive / Burkina Faso: le gouvernement s'inquiète de la présence de femmes aux côtés des groupes terroristes. Ici, les forces spéciales burkinabè devant la maison où se trouvaient les terroristes présumés, le 22 mai 2018. (illustration)
RFI Image Archive / Burkina Faso: le gouvernement s'inquiète de la présence de femmes aux côtés des groupes terroristes. Ici, les forces spéciales burkinabè devant la maison où se trouvaient les terroristes présumés, le 22 mai 2018. (illustration) RFI / Yaya Boudani
作者： 尼古拉
7 分钟

非洲萨赫勒地区国家布基纳法索政府注意到，恐怖主义武装团伙活动中发现有女性的参与。她们以不同形式为开展武装斗争的人员提供支持。当局对此深感不安，寻求化解之道。

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Image RFI Carte - Burkina - Sécurité - pays
FMM - RFI Image Archive / Burkina Faso : la carte réactualisée du ministère français des Affaires étrangères concernant la situation du Burkina Faso, au 15 août 2020. (illustration) FMM RFI Image Archive / Ministère français des Affaires étrangères

据本台法广RFI法文网2022年07月30日星期六报道，布基纳法索政府担心在恐怖主义团体一侧的妇女。瓦加杜古当局注意到，有越来越多的女性参与恐怖主义武装团伙的行动。过渡政府呼吁这一妇女放下武器，参与到社区的对话进程之中。

布基纳法索恐怖主义活动得到一些妇女的支持 -

本台法广RFI通讯员亚雅（Yaya Boudani ）发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息说，反圣战行动指挥官指出，在布基纳法索最近发生的、针对防卫安全力量的袭击活动中，在恐怖主义分子一侧发生了一些女性的身影。

 

Image RFI Archive - Burkina Faso - Barsalogho - camp de réfugiés
RFI Image Archive / Burkina Faso : Barsalogho est un département et une commune rurale de la province du Sanmatenga. Ici, camp de réfugiés à Barsalogho. (illustration) © Thomson Reuters Foundation/Nellie Peyton

布基纳法索国防安全力量表示，三周前的07月10日，在桑马滕加省（Sanmatenga）的巴萨洛戈（Barsalogho），一些妇女鼓励战斗在恐怖主义份子一侧。

Image RFI - Burkina Foso - Soum
RFI Carte / Burkina Faso : la situation se dégrade de jour en jour dans la province du Soum. Ici, une carte du pays indiqué la province du Soum. (illustration) RFI

本周早些时候，在苏姆省（Soum）的凯尔博（Kelbo），07月25日星期一，袭击武装力量小分队的恐怖份子伤员得到一些妇女的救护。

布基纳法索妇女支持恐怖主义活动呈多种形式 -

布基纳法索性别与家庭部的部长Salimata Nebié Conombo夫人指出，在恐怖主义团伙一侧积极参与活动的妇女呈现多种形式。过渡当局对妇女在布基纳法索参与恐怖主义袭击的规模感到担忧，并呼吁放弃武装斗争。

布基纳法索过渡政府寻求对话解决问题的途径 -

至于化解之道，本台法广RFI法文网报导指出，布基纳法索政府宣布，在性别与家庭部（ministère du Genre et de la Famille）内设置一个总局负责"女性、和平与安全"。这一机构旨在让妇女，通过社会调解和谈判，可以切实地参与到和平进程。

Image RFI Archive - Burkina Faso - femmes
RFI Image Archive / Burkina Faso : Le gouvernement annonce la mise en place d’une direction générale, « femme, paix et sécurité» au sein du ministère du Genre et de la Famille. Elle a pour but de permettre aux femmes de participer réellement au processus de paix. Ici, Marche des femmes contre le terrorisme à Ouagadougou, Burkina Faso, le 12 octobre 2018. (illustration) RFI / Yaya Boudani

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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