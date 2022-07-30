布基纳法索:有女性涉恐怖主义

非洲社会 / 妇女家庭

非洲萨赫勒地区国家布基纳法索政府注意到，恐怖主义武装团伙活动中发现有女性的参与。她们以不同形式为开展武装斗争的人员提供支持。当局对此深感不安，寻求化解之道。

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FMM - RFI Image Archive / Burkina Faso : la carte réactualisée du ministère français des Affaires étrangères concernant la situation du Burkina Faso, au 15 août 2020. (illustration) FMM RFI Image Archive / Ministère français des Affaires étrangères

据本台法广RFI法文网2022年07月30日星期六报道，布基纳法索政府担心在恐怖主义团体一侧的妇女。瓦加杜古当局注意到，有越来越多的女性参与恐怖主义武装团伙的行动。过渡政府呼吁这一妇女放下武器，参与到社区的对话进程之中。

布基纳法索恐怖主义活动得到一些妇女的支持 -

本台法广RFI通讯员亚雅（Yaya Boudani ）发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息说，反圣战行动指挥官指出，在布基纳法索最近发生的、针对防卫安全力量的袭击活动中，在恐怖主义分子一侧发生了一些女性的身影。

RFI Image Archive / Burkina Faso : Barsalogho est un département et une commune rurale de la province du Sanmatenga. Ici, camp de réfugiés à Barsalogho. (illustration) © Thomson Reuters Foundation/Nellie Peyton

布基纳法索国防安全力量表示，三周前的07月10日，在桑马滕加省（Sanmatenga）的巴萨洛戈（Barsalogho），一些妇女鼓励战斗在恐怖主义份子一侧。

RFI Carte / Burkina Faso : la situation se dégrade de jour en jour dans la province du Soum. Ici, une carte du pays indiqué la province du Soum. (illustration) RFI

本周早些时候，在苏姆省（Soum）的凯尔博（Kelbo），07月25日星期一，袭击武装力量小分队的恐怖份子伤员得到一些妇女的救护。

布基纳法索妇女支持恐怖主义活动呈多种形式 -

布基纳法索性别与家庭部的部长Salimata Nebié Conombo夫人指出，在恐怖主义团伙一侧积极参与活动的妇女呈现多种形式。过渡当局对妇女在布基纳法索参与恐怖主义袭击的规模感到担忧，并呼吁放弃武装斗争。

布基纳法索过渡政府寻求对话解决问题的途径 -

至于化解之道，本台法广RFI法文网报导指出，布基纳法索政府宣布，在性别与家庭部（ministère du Genre et de la Famille）内设置一个总局负责"女性、和平与安全"。这一机构旨在让妇女，通过社会调解和谈判，可以切实地参与到和平进程。

RFI Image Archive / Burkina Faso : Le gouvernement annonce la mise en place d’une direction générale, « femme, paix et sécurité» au sein du ministère du Genre et de la Famille. Elle a pour but de permettre aux femmes de participer réellement au processus de paix. Ici, Marche des femmes contre le terrorisme à Ouagadougou, Burkina Faso, le 12 octobre 2018. (illustration) RFI / Yaya Boudani

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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