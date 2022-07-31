南非:2022世界护林员日悲剧
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07月31日是世界护林员日（15e Journée mondiale des Rangers）。2022年的这一天，南非的护林员们处于悲痛之中。他们的楷模安东·姆津巴(Anton Mzimba)在本周被杀害。这是一位极具知名度的南非护林员，年仅42岁，但却有长达25年的资历。他不仅因工作表现被授予过奖章，也曾得到媒体的广泛报导。但他在自己的家门口遭到枪杀。
据本台法广RFI法文网2022年07月31日星期天的报导，在迎来第15个世界护林员日的这一周，为南非克鲁格（Kruger）国家公园Timbavati私人自然保护区工作的知名护林员安东·姆津巴(Anton Mzimba)，被枪杀在自己的家门口。
护林员的职业风险 -
本台法广RFI通讯员罗曼（Romain Chanson）发自约翰内斯堡（Johannesbourg）的消息说，具有媒体知名度、被授予过工作奖章的安东·姆津巴(Anton Mzimba)在从业25年后遭杀害。
他生前负责位于南非北部的克鲁格（Kruger）国家公园Timbavati私人自然保护区的安全负。他遇害的原因目前尚未明确，但他知道因其工作而遭受的人身威胁。他的被害提醒人们，野生环境捍卫者们所承担的风险。
南非盗猎犀牛大增 -
安东·姆津巴(Anton Mzimba)曾说，他更害怕的是人类。这位护林员生前是与狮子和大象同行。他确实死在自己人类的手中，三名男子把他放倒在其家门口，还朝他的妻子射击。
安东·姆津巴(Anton Mzimba)生前知道，他有生命危险。他自认是一名保护野生生物的英雄。这名护林员不断地揭露盗猎者的身份，尤其是涉及盗猎犀牛角。2021年，南非有450头犀牛惨遭盗猎者杀害，比2020年攀升了13%。
护林员需面对选择 -
要不遭到威胁，要不接受贿赂。护林员是盗猎者途中的障碍。为了便于非法活动，护林员会遭到威胁，或受到贿赂的诱惑。就安东·姆津巴(Anton Mzimba)，南非环境部女部长指出，这强调了护林员为保护自然所面对的日常威胁。在英国，威廉王子（prince William）向这名他所认识的护林员的勇气致意。
许多护林员遭谋杀 -
本台法广RFI法文网在报导中还指出，从2021年6月至今，非洲有上百名护林员失去了生命。他们中的许多人是被谋杀的。
据介绍，在国际护林员基金会(IRF-International Rangers Federation)的倡导下，7月31日“世界护林员日”设立于2007年，旨在纪念为保护野生动植物而牺牲的护林员。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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