南非:2022世界护林员日悲剧

非洲生态 / 森林保护

07月31日是世界护林员日（15e Journée mondiale des Rangers）。2022年的这一天，南非的护林员们处于悲痛之中。他们的楷模安东·姆津巴(Anton Mzimba)在本周被杀害。这是一位极具知名度的南非护林员，年仅42岁，但却有长达25年的资历。他不仅因工作表现被授予过奖章，也曾得到媒体的广泛报导。但他在自己的家门口遭到枪杀。

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据本台法广RFI法文网2022年07月31日星期天的报导，在迎来第15个世界护林员日的这一周，为南非克鲁格（Kruger）国家公园Timbavati私人自然保护区工作的知名护林员安东·姆津巴(Anton Mzimba)，被枪杀在自己的家门口。

护林员的职业风险 -

本台法广RFI通讯员罗曼（Romain Chanson）发自约翰内斯堡（Johannesbourg）的消息说，具有媒体知名度、被授予过工作奖章的安东·姆津巴(Anton Mzimba)在从业25年后遭杀害。

RFI Carte Archive / Afrique du sud. 存档地图 / 南非 © RFI Carte

他生前负责位于南非北部的克鲁格（Kruger）国家公园Timbavati私人自然保护区的安全负。他遇害的原因目前尚未明确，但他知道因其工作而遭受的人身威胁。他的被害提醒人们，野生环境捍卫者们所承担的风险。

南非盗猎犀牛大增 -

安东·姆津巴(Anton Mzimba)曾说，他更害怕的是人类。这位护林员生前是与狮子和大象同行。他确实死在自己人类的手中，三名男子把他放倒在其家门口，还朝他的妻子射击。

安东·姆津巴(Anton Mzimba)生前知道，他有生命危险。他自认是一名保护野生生物的英雄。这名护林员不断地揭露盗猎者的身份，尤其是涉及盗猎犀牛角。2021年，南非有450头犀牛惨遭盗猎者杀害，比2020年攀升了13%。

护林员需面对选择 -

要不遭到威胁，要不接受贿赂。护林员是盗猎者途中的障碍。为了便于非法活动，护林员会遭到威胁，或受到贿赂的诱惑。就安东·姆津巴(Anton Mzimba)，南非环境部女部长指出，这强调了护林员为保护自然所面对的日常威胁。在英国，威廉王子（prince William）向这名他所认识的护林员的勇气致意。

许多护林员遭谋杀 -

本台法广RFI法文网在报导中还指出，从2021年6月至今，非洲有上百名护林员失去了生命。他们中的许多人是被谋杀的。

RFI Image Archive / Journée mondiale des Rangers 2022 (le 31 juillet) : une centaine de rangers en Afrique ont perdu la vie depuis juin 2021, beaucoup d'entre eux dans des homicides. Ici, une patrouille de rangers pendant des exercices d'entraînement dans la réserve de Chinko. (illustration) RFI/Charlotte Cosset

据介绍，在国际护林员基金会(IRF-International Rangers Federation)的倡导下，7月31日“世界护林员日”设立于2007年，旨在纪念为保护野生动植物而牺牲的护林员。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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