非洲经济:乍得在沙漠种植蔬果

RFI采访 / 非洲农业

位于非洲中部、撒哈拉沙漠南端的乍得（Tchad），也被译作查德。在地缘政治上，属于萨赫勒地区（SAHEL）。联合国认为，该国有近600万人口处于粮食不安全状况，急需发展农业和蔬菜种植。在欧盟（UE）及法德两国的共同支持下，Com-Nord项目在炎热沙漠气候条件下的乍得北部地表下20米-30米，发现大量终年不断的水资源，进而使得当地得以发展蔬果种植。这是本台法广RFI法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)最新一集节目的关注焦点。

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据本台法广RFI2022年08月04日星期四的一篇法文报道，在乍得，联合国认为有590万人处于粮食不安全状况，急需发生农业和蔬菜种植。发起于2019年的Com-Nord项目，得到法国开发署(AFD - Agence Française de Développement)、欧盟（UE）以及德国联邦经济合作与发展部(BMZ - BundesMinisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)的共同金融支持，为67个菜农团体的灌溉提供了支撑。

乍得沙漠地带的生态农业 -

本台法广RFI法文网2022年08月04日星期四在«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）中播出了乍得首都恩贾梅纳（N’djamena）通讯员奥蕾莉（Aurélie Bazzara-Kibangula）的一篇实地采访，介绍乍得沙漠地带发现大量水资源，使得灌溉农业得以发展。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

这篇实地采访报导的法文标题为：[au Tchad, ils cultivent des fruits et légumes en plein désert.]。中文可译作：[在乍得：他们在沙漠里种植蔬菜和水果]。下面是简介以供分享。

法广通讯员采访乍得菜农 -

据本台法广RFI通讯员在这篇专栏报导中的叙述，她实地走访了得到Com-Nord项目支持的一个菜农团体。在乍得北部博尔库地区（Borkou）临近Faya Largeau的一个村庄，一位当地女菜农接受采访说，她在田间工作，除杂草。当地一切都生长得很好：胡萝卜、包菜、土豆，甚至番茄。这片菜地面积有1.5公顷，由这位女菜农和另外5个菜农团体共同开垦。这名女菜农表示，因为有水，这片地一切都生长得很好。

乍得北部地区降雨天罕见 -

在这片菜地的尽头，棕榈树叶下，几个月前打了口水井。这口井的水无需泵抽，不断流出。菜农们都为此松了口气。因为，在地处乍得北部的博尔库地区（Région Borkou），降雨是罕见的，一年仅有两天。酷暑天气很常见。

RFI Chronique / Reportage Afrique. 法广电台«非洲报导»专栏 © RFI

另一位种植生菜的年青菜农在接受法广RFI通讯员采访时说，他现在每天浇水，出产了很多生菜。过去，水是一个大麻烦。需要到2-3公里外去抬水。地太干了，因为，每周才浇水一次或两次。不过，Faya Largeau的地下水充沛。

干旱区浅水层下水源充足 -

据Com-Nord项目的水和净化技术顾问介绍，在浅水层下，Faya Largeau的水量充足。地表水位因季节而变化，这是当地菜农所遇到的问题。他们自己只能挖到大约5米的深度，所以天凉时有水，但暑季来临，水位下降，也就没水了。而Com-Nord项目，挖井更深，达20米至30米，可达到全年有水的地下水层。

RFI Image Archive / Dans le nord du Tchad, la pluie est rare dans la région du Borkou – à peine deux jours par an – et les épisodes de canicules sont fréquents. Ici, la ville de Faya Largeau est située au nord du Tchad. (illustration) tchadenligne.com / RFI Image Archive

在这集«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）节目的最后部分，本台法广RFI恩贾梅纳通讯员指出，在她走访的这片菜地，一年四季都可以种植蔬果。在博尔库省(province du Borkou)有超过800户菜农因Com-Nord项目受益。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.