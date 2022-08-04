乌克兰首艘谷物船获准出黑海
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经联合国与土耳其的参与周旋，乌克兰与俄罗斯达成的粮食经黑海出口协议的框架内，由中国天津制造、悬挂塞拉利昂国旗（Sierra Leone）、船东为一家尼日利亚公司的拉佐尼号（Razoni）货轮，运载着26000多吨的玉米，在通过检查后，经伊斯坦布尔海峡（Bosphore）正在驶向它的目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）。而黎巴嫩当局则于2022年08月04日星期四批准了上周末被其扣押的叙利亚运粮船“Laodicea”号离港出境。
综合包括本台法广RFI法文网在内多家国际法语媒体的报导，在乌克兰粮食经黑海安全出口协议的框架内，运载着乌克兰谷物的第一艘运粮船周三通过检查后，驶出黑海进入伊斯坦布尔海峡（Bosphore），继续朝目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）进发。
土耳其官方证实乌克兰运粮船通过检查 -
土耳其国防部周三在新闻发布会上表示，在进入伊斯坦布尔海峡（Bosphore）之前，拉佐尼号（Razoni）货轮接受了历时大约1个半小时的检查。参加这一检查的人员分别来自俄罗斯、乌克兰、土耳其与联合国四方。
据介绍，从意大利出发的拉佐尼号（Razoni）货轮于2022年02月18日，也就是俄罗斯发起进攻乌克兰行动前六天，抵达位于黑海的敖德萨港（Odessa）。作为乌克兰粮食出口协议框架内第一艘运粮船，它于08月01日离开敖德萨港（Odessa），而抵达目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）的日期，此前曾有报导说可能是08月06日周六。
黎巴嫩为何是首艘乌克兰运粮船目的地 -
本台法广RFI«国际嘉宾»专栏（INVITÉ INTERNATIONAL）采访了在法国巴黎九大（Université Paris Dauphine）任教的一名经济学家、历史学家和国际知名的原材料问题专家。
这名法国学者提到，拉佐尼号(Razoni)货轮上运输的玉米是用于牲畜的饲料。至于为何选择了黎巴嫩作为第一艘运粮船的目的地，不排除与黎巴嫩司法当局于2022年07月29日周五决定扣押涉嫌偷运乌克兰被盗粮食的叙利亚货船“Laodicea”号有关。
另外，多方消息显示，叙利亚货船“Laodicea”号已于2022年08月04日周四一大早获准离开黎巴嫩的的黎波里港（Tripoli），现已进入叙利亚水域。
.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.
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