乌克兰首艘谷物船获准出黑海

国际航运 / 乌克兰粮食

经联合国与土耳其的参与周旋，乌克兰与俄罗斯达成的粮食经黑海出口协议的框架内，由中国天津制造、悬挂塞拉利昂国旗（Sierra Leone）、船东为一家尼日利亚公司的拉佐尼号（Razoni）货轮，运载着26000多吨的玉米，在通过检查后，经伊斯坦布尔海峡（Bosphore）正在驶向它的目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）。而黎巴嫩当局则于2022年08月04日星期四批准了上周末被其扣押的叙利亚运粮船“Laodicea”号离港出境。

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综合包括本台法广RFI法文网在内多家国际法语媒体的报导，在乌克兰粮食经黑海安全出口协议的框架内，运载着乌克兰谷物的第一艘运粮船周三通过检查后，驶出黑海进入伊斯坦布尔海峡（Bosphore），继续朝目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）进发。

土耳其官方证实乌克兰运粮船通过检查 -

土耳其国防部周三在新闻发布会上表示，在进入伊斯坦布尔海峡（Bosphore）之前，拉佐尼号（Razoni）货轮接受了历时大约1个半小时的检查。参加这一检查的人员分别来自俄罗斯、乌克兰、土耳其与联合国四方。

RFI Image Archive / Turquie ：le pont du Bosphore sépare l'Europe et l'Asie. (illustration) © REUTERS - Osman Orsal / RFI Image Archive

据介绍，从意大利出发的拉佐尼号（Razoni）货轮于2022年02月18日，也就是俄罗斯发起进攻乌克兰行动前六天，抵达位于黑海的敖德萨港（Odessa）。作为乌克兰粮食出口协议框架内第一艘运粮船，它于08月01日离开敖德萨港（Odessa），而抵达目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）的日期，此前曾有报导说可能是08月06日周六。

黎巴嫩为何是首艘乌克兰运粮船目的地 -

本台法广RFI«国际嘉宾»专栏（INVITÉ INTERNATIONAL）采访了在法国巴黎九大（Université Paris Dauphine）任教的一名经济学家、历史学家和国际知名的原材料问题专家。

FMM - RFI / Chronique invité international. 法广专栏 / «国际嘉宾» © fmm

这名法国学者提到，拉佐尼号(Razoni)货轮上运输的玉米是用于牲畜的饲料。至于为何选择了黎巴嫩作为第一艘运粮船的目的地，不排除与黎巴嫩司法当局于2022年07月29日周五决定扣押涉嫌偷运乌克兰被盗粮食的叙利亚货船“Laodicea”号有关。

RFI Image Archive / L’agence officielle libanaise ANI a annoncé que le navire Laodicea avait “quitté le jeudi 04 août 2022 le port de Tripoli au Liban à 8H00 du matin (5H00 GMT)”, à la suite d’une décision judiciaire. Ici, le «Laodicea» au port de Tripoli, au Liban, le 29 juillet 2022. (illustration) AP / RFI Image Archive

另外，多方消息显示，叙利亚货船“Laodicea”号已于2022年08月04日周四一大早获准离开黎巴嫩的的黎波里港（Tripoli），现已进入叙利亚水域。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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