卢旺达介入刚果(金)东部?

地缘政治 / 刚果(金)东部冲突

在美国国务卿布林肯出访前夕，联合国专家报告指卢旺达军事介入刚果（金）东部，支持反叛武装。

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在美国国务卿布林肯即将在本周末启程赴非洲，出访刚果民主共和国与卢旺达等国的前夕，联合国委任的专家组刚刚在对外披露的一份报导中做出结论指，卢旺达支持简称“M23”反叛武装团体-“03月23日运动”在刚果（金）东部地区的活动。

联合国专家结论指卢旺达介入刚果(金)东部 -

RFI Dessin / Un rapport d’experts mandatés par les Nations unies, transmis au Conseil de sécurité, affirme que l’armée rwandaise a lancé des attaques directement et en soutien à des groupes armés, dans l’est de la RDC, depuis novembre 2021. (illustration) © FMM-RFI

据本台法广RFI法文网2022年08月04日星期四的报导，联合国委任的专家组在刚刚对外披露的一份报告中做出结论指，东非内陆国卢旺达支持在刚果民主共和国东部地区活动、简称“M23”的反叛武装团体“03月23日运动”。

卢旺达一直否认其介入刚果(金)东部的说法 -

RFI Dessin Archive / Le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Luanda en Angola, mercredi 6 juillet 2022, aux côtés du président angolais Joao Lourenço, désigné médiateur par l’Union africaine dans la crise qui oppose les deux pays. (illustration) © FMM-RFI

基加利（Kigali）为何要介入刚果（金）东部地区？就此，刚果（金）政治、施政和暴力研究学院（Ebuteli - Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence ）的学者在接受本台法广RFI记者采访时解释说，卢旺达一直否认介入了刚果民主共和国的东部，很难了解的更具体，因为，最重要的原因是它不说明其战略。人们只能做假设。可以说的是，卢旺达在刚果（金）东部施加影响，继续起到极其重要的角色，既有经济上的原因，也有安全上的理由。

联合国指卢旺达在2021年末已介入刚果(金) -

RFI Carte Archive : Rwanda 法广存档地图：卢旺达 RFI Carte

据本台法广RFI法文网2022年08月05日星期五的另一则报导，联合国方面指，卢旺达军队在十个月前就已开始介入刚果民主共和国东部地区。其有时会直接发起攻击，有时是与简称“M23”反叛武装团体“03月23日运动”并肩作战。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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