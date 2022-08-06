非洲国家担忧欧美利率提升

RFI采访 / 非洲经济

欧美大国为止住通货膨胀纷纷提升利率，非洲对此感到担忧，因为，国际融资的成本也随之提高。已经有非洲国家因此而放弃获得国际贷款。如何应对利率上升？金融界人士提出，非洲国家应该考虑更多地利用本地资本市场，让自己的金融产品多样化。这是本台法广RFI法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)本周节目里所探讨的最新话题之一。

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本台RFI法文网2022年08月03日星期三在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一篇最新采访，围绕经济大国提升利率对非洲国家的影响展开。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[En Afrique, la remontée des taux en Amérique et en Europe inquiète]。换作中文可译为：[在非洲，再提升的欧美利率引担心]。下面是简介以供分享。

欧美提升利率影响非洲经济 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导首先指出，这是一种让非洲国家感到担忧的全球趋势。发达经济体提升利率旨在止住通货膨胀。后果是资本变得更昂贵，非洲国家在金融市场上贷款必须付出更多。国际货币基金组织（FMI）担心发生新的债务危机，但解决办法还是有的，可通过地方资本市场。

RFI Image Archive / Le FMI redoute une nouvelle crise de la dette. Ici, logo du FMI - Fonds monétaire international. （illustration) © AP - Andrew Harnik / RFI Image Archive

本台法广RFI的这篇法文报导提到，尼日利亚在今年6月份，不顾其预算之需，放弃了一笔9亿5千万美元的国际贷款。所给出的理由是这笔贷款的金融条件不够有利。显然，这是指银行给出的利率太高。美国加息触发全球贷款利率提升的运动。南非信评机构GCR Rating在非洲极具知名度，其西非负责人接受本台法广记者采访时指出，如今，借贷强势货币变得更加昂贵，也更加困难。他解释说，当利率上升，这种货币的流动性就降低。如今，可供非洲国家用于流动性的美元和欧元有更稀缺的风险。

非洲需要利用本地资本市场 -

非洲法语区首家金融信评机构Bloomfield Investment corporation的负责人在接受本台法广RFI记者采访时提出，非洲国家现在应该考虑转向其国内资本市场，使用本国货币来结算。以本国货币借款的优势还在于，无需依赖外汇收入来偿还债权方。这名受访者还建议，非洲国家需要让其金融产品多样化。非洲国家存在流动资金，只需很好地组织金融市场，就能把握好这种流动性。以西非经济和货币联盟（UEMOA-Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest）为例，曾长期只有一种金融产品“主权债券”（obligation souveraine）。但当它推出Sukuk和Green Bond等新金融产品后，就看到了其它投资人的出现。这就是说，必须让金融产品多样化才能吸引到新的投资者。

RFI Image Archive / Le FMI et Banque mondiale alertent sur les danger de l'inflation en Afrique. Les 2 institutions financières alertent les dirigeants sur les risques de déstabilisation sociale que fait peser l'inflation. (illustration) © CC0 Pixabay - Gerd Altmann / RFI Image Archive

金融市场很深需要懂得组织 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，国家还拥有现代工具，为其基础设施之需提供资金，无需寻求贷款。债务并非不可避免。非洲信评机构推动着国家更好地考虑它们的金融政策。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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