刚果(布):汽油短缺已是常态？

RFI采访 / 非洲经济

地处非洲中部、濒临大西洋的刚果共和国（Congo-Brazzaville），简称为刚果（布）。该国首都近两星期来再次发生汽油匮乏的情况，经济活动也因此放缓。本台法广RFI通讯员在现场做实地采访，并报导说，还需等待多日，当地才能恢复汽油的正常供应。

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据本台法广RFI法文网2022年08月07日星期天的报导，刚果（布）首都近两周来，再次出现汽油短缺的问题。当地的出租车司机和驾车人都说受够了。

RFI Image Archive / Congo-B : une pénurie d'essence ralentit les activités économiques à Brazzaville. Ici, une route qui relie le Cameroun au Congo-Brazzaville qui s'étend sur plus de 300 kilomètres. (illustration) RFI/Loïcia Martial

刚果共和国的国家石油公司(SNPC-Société nationale des pétroles du Congo) 解释说，缺油的原因是多方面的：油品稀缺，价格昂贵，运输上受限，以及当前正在开展中的工程。

刚果（布）首都又现加油排队长龙 -

本台法广RFI通讯员罗伊西雅（Loïcia Martia）发自刚果共和国首都布拉柴维尔（Brazzaville）的现场采访报导说，在四区的一个加油站前，排队等加油的车辆早就成了字母V的队形。而在枯竭的加油泵前，没有人。在数十米外队伍的尾端，一名受访者一边排队，一边听歌。这名现年38岁的出租车司机凌晨5点就已来排队，但到了中午，都没有看到一滴汽油。他抱怨说，就算等到了晚上，还是会没有汽油。他明天还得再来。汽油如此难寻，人们甚至不知道是否有汽油被运送过来。

刚果（布）民众担心汽油短缺后果 -

另一位出租车司机Florient背靠着紧邻加油站的餐馆。他不明白布拉柴维尔（Brazzaville）为何频繁发生汽油短缺。他说，每年都有这个问题。作为一名商家，他们可以习惯这种短缺。但习惯之后，也就完蛋了。必须改正这种状况。

刚果（布）司机抱怨加油得付小费 -

当前的汽油短缺也成了一些有门道弄到这种稀有资源的加油站赚得更多。还有油泵工也乘机向顾客讨要小费。另一位匿名出租车司机抱怨说，索要的小费金额有时高达5000非洲法郎（Franc CFA）。

RFI Carte Archive / République du Congo. 存档地图 / 刚果共和国 © RFI

本台法广RFI通讯员在这篇采访报导的最后提到，刚果（布）首都汽油短缺的现状还要持续多天，之后才能恢复正常供应。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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