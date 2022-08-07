突尼斯:联合国指出饮用水问题

RFI采访 / 非洲生态

北非马格里布国家突尼斯（Tunisie），中文也被译作突尼西亚。该国民众依然面临享有饮用水问题。这是联合国特别报告员在七月底公布的一个初步结论。突尼斯当局则表示，相关数据有错误。就此，本台法广RFI通讯员现场采访了突尼斯首都的一些居民。

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RFI Image Archive / Tunisie : le ministère de l’Agriculture déclare que le taux d’approvisionnement en eau potable a atteint les 100 % en région urbaine. Ici, Vue de Tunis, Tunisie. (illustration) © Pixabay / RFI Image Archive

据本台法广RFI法文网2022年08月07日星期天的报导，每年夏季，当气温升高、断水频繁之际，就会触发围绕缺水的争论，不仅只是供水的紧张，还要加上自来水的糟糕味道。尽管，政府保证城市提供饮用水，但民众避免饮用直接通入家中，从水龙头里流出的水。

突尼斯不认同联合国饮用水初步报告结论 -

本台法广RFI通讯员莉莉娅（Lilia Blaise）发自突尼斯（Tunis）的消息说，在七月底，由联合国人权理事会任命的享有安全饮用水和卫生设施的人权问题特别报告员（le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement）发布了一份初步报告。这一报告认为突尼斯大部分民众没有饮用水。突尼斯农业部对此做出回应，指数据有错误。当局表示，在突尼斯的城区，饮用水普及率已达100%。

首都街区许多民众声称已经不饮用自来水 -

本台法广RFI通讯员在报导中指出，在突尼斯首都的街区里，许多居民承认，早就不再饮用水龙头里的自来水。在靠近突尼斯机场的街区Aouina，受访者是一位旅居突尼斯的摩洛哥人。这名49岁的男子正在准备咖啡。而冲咖啡的水是经设备过滤的。这名受访者承认他不再直接饮用自来水。这名受访者还说，水龙头的水味道不正常。在咖啡店里，没有人喝自来水，都是直接建议人们喝瓶装水。过去几年里，水质变化很大。水龙头里的水有时泛黄，有时带着沙子的味道。

一些民众因自来水无法饮用而购买瓶装水 -

在街头，一名正在购物的家庭主妇接受法广RFI记者采访时说，接受买瓶装水是因为她觉得家里的自来水不能饮用。她表示，喝了水龙头里的自来水后，她会发生腹胀的状况，很不舒服。还有水一直不清澈。水中有很多钙质杂物。

联合国特别报告员建议突尼斯更新供水系统 -

联合国享有安全饮用水和清洁卫生的人权问题特别报告员在七月份访问突尼斯后提出建议，认为需要更新饮用水系统，尤其是在断水和水污染状况日趋严重的农村地区。

RFI Carte Archive / La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne. 存档地图 / 突尼斯 © RFI Carte

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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