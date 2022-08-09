肯尼亚举行大选 鲁托对决奥廷加最吸眼球

肯尼亚总统大选

肯尼亚今天迎来多党时代的首个总统大选。投票站已于当地时间早上 6 点（格林威治标准时间早上 5 点）开放，投票时间长达11个小时 超过 2200 万选民将投六次票，以选出新一届总统以及国民两会议员。法新社报道称，即将离任的副总统鲁托（William Ruto）和肯尼亚政坛元老奥廷加（Raila Odinga）之间的对决，最是令人瞩目。

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本次肯尼亚大选将会迎来多达35个不同种族群体的投票，目前已有4名总统候选人竞选，以替代现任的总统肯雅塔（Uhuru Kenyatta），同时也将有数以千人竞选国会议员、参议院议员，以及县政府官员。据悉，总统候选人必须在选举中赢得超过一半的选票，并且还要满足在超过一半的县中赢得至少25%选票的条件，才能成为总统。

外界普遍注意到，执政党朱比利党现任主席即现任总统肯雅塔被宪法禁止寻求第三个任期，他转而支持反对党挑战者、橙色民主运动成员、现任总理奥廷加，而不是他自己的副总统鲁托，这导致朱比利党内部分裂。

奥廷加和鲁托被认为是本次大选40名候选人中的最具实力者，根据最新民调显示，这两人将成为决选对手。

候选人之一，现任副总统威鲁托向媒体表示，此次总统大选将会是一次和平的、不同的选举，并且他希望大选能成为肯尼亚多党历史上一次漂亮的开头。但是，鲁托担忧选举过程中会出现一些问题。

鲁托的担忧或许不无道理，据报道，当地时间9日下午2时许，肯尼亚部分投票站进度延迟，首都内罗毕投票站已经爆发抗议，愤怒的选民们表示“赶紧开投票站的门，（投完票）我要上班了！”选民们感叹，他们对投票大规模的延误感到沮丧。

鉴于肯尼亚选举暴力的历史，这让许多人感到担忧。虽然种族冲突在过去常常是冲突的根源，但官员腐败造成的经济不平等和新冠疫情造成的不稳定影响，都将成为今年选举中的主要争议问题，因为在上述两种影响下，阶级分歧更加突出。

此前，7月16日，欧盟决定派出观察团以确保本届选举在公平、公开及安全的条件下进行。

另据半岛电视台透露，由于当前肯尼亚国家政府腐败、生活成本飙升等问题长时间未得到解决，还有的年轻选民不太愿意投票。当地年轻人表示：“肯政府一直在作出相同的承诺，但历届政府都未能解决。” 与此同时，燃油价格环比年初上涨了六成，食物与其他生活开销大幅度上升，大大降低了年轻人对政府的信任。