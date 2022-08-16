争议下 肯尼亚选委会宣布鲁托当选总统

肯尼亚总统大选

肯尼亚选举委员会主席瓦夫拉·切布卡蒂（Wafula Chebukati）周一宣布威廉·鲁托（William Ruto）以 50.49% 的选票赢得总统选举，尽管该机构七名成员中有四名拒绝了选举结果。肯尼亚选委会必须在8月16日之前宣布获胜者。

广告 继续浏览后续

本台法语组报道称，过去十年来担任肯尼亚副总统的鲁托以50.5%对48.9%的得票率击败了他的前盟友、长期反对派领导人兼肯尼亚政治王朝子孙拉伊拉·奥廷加（Raila Odinga）。另外两名候选人则获得了剩余的选票。

不过，选委会七名高级选举官员中的四人与计票工作撇清关系，称其不透明。选委会副主席朱丽安娜·切里亚就表示，她和其他委员“无法接受该结果”。这为本届选举结果带来疑惑和混乱。

奥廷加竞选团队也拒绝接受选委会主席做出的鲁托胜选的宣布。

奥廷加的发言人马卡乌·穆图亚（Makau Mutua）在推特上说：“独立选举与边界委员会主席瓦夫拉·切布卡蒂宣布的任何结果都是无效的，因为他没有足够的委员与会人数来召开全会并作出如此重大的决定。目前在博马斯进行的程序是非法的。”

法新社指出，选票确认程序在上星期三开始，自始至终都有选票舞弊和选务官员在选举结果方面做手脚的指控，奥廷加阵营对鲁托阵营的指控尤甚。

值得注意的是，选举结果宣布前，现任总统肯雅塔一直在竞选活动，试图让选民，特别是他的基库尤族人，肯尼亚最大的投票集团，支持他的长期敌人后又变成盟友的奥廷加。

被宣布胜选的鲁托，周一发表讲话时表示，希望成为所有人的总统，并让国家专注未来。此前，他承诺改善肯尼亚工薪阶层经济前景。

有观察人士称，由于选举结果如此接近，几乎可以肯定的是，落败候选人会向最高法院提起诉讼。这意味着新总统上任可能仍需要几周时间。

目前，肯尼亚仍为2017年和2007年民意调查之后发生的极端暴力事件所困扰。在那两次颇具争议的选举中，2007年选举后有1200多人丧生，2017年选举后有100多人丧生。