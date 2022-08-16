法军完成从马里撤军 结束9年的反恐行动

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法国军队总参谋部在8月15日发表的一份声明中说，在马里存在了9年的“新月形沙丘”（Opération Barkhane）反恐军事行动的最后一批法国士兵已经离开该国。

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法军总参谋部的声明表示：“今天，存在于马里领土上的‘新月形沙丘’行动的最后一批士兵越过了马里和尼日尔的边界。他们来自加奥（Gao）地区的废弃行动平台，现在已经移交给马里武装部队。”

法国国防部评论说：“在存在了九年之后，（‘新月形沙丘’部队）在不到六个月的时间里就在国外进行了重组”。该部门称：“这一重大的军事后勤挑战已经得到了应对，在良好的秩序和安全方面，以及在完全透明和与所有合作伙伴协调的情况下（撤军）。”

在过去六个月里，当地法军将他们所有的控制地区转交给了马里军队，最后一次交接活动是周一在该国北部的加奥地区进行的。由于萨赫勒地区遭受了一连串的暴力事件，法国不得不将大约4000个集装箱和1000辆汽车，包括数百辆装甲车，从马里运走，而马里当局的新盟友俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团正在着手该国的治安活动。

组织者和当地官员告诉法新社，周日有几十人在马里北部的加奥地区举行示威，要求法军离开。示威者说：“我们发出72小时的最后通牒，要求‘新月形沙丘’部队彻底离开。”他们自称是加奥市的“有生力量”，该地区饱受恐怖分子暴力的困扰。

法国总统府周一通过声明表示：“2月17日，法国注意到继续参与马里的政治和行动条件已不复存在，经与非洲和欧洲伙伴协商，决定在马里领土之外重组‘新月形沙丘’行动。自今天（2022年8月15日）上午起，随着‘新月形沙丘’行动的最后一名法国士兵离开马里，这一重新部署开始生效。法国仍然致力于在萨赫勒地区、几内亚湾和乍得湖地区与所有致力于稳定和打击恐怖主义的伙伴合作。”

声明称：“法国将继续打击恐怖主义，采取行动支持西非经共体和该地区各国的政治、民事和军事努力，并与我们在该地区的欧洲和美国伙伴充分协调。共和国总统将在今年秋天应西非经共体的邀请，与所有选择打击恐怖主义、尊重稳定和社区间共存的国家一起履行这一承诺。”

据了解，到今年年底，法军在萨赫勒地区的军事存在将减半至2500人。尼日尔已同意在首都尼亚美维持一个法军空军基地，并以250名士兵支持其在马里边境的军事行动。乍得将继续接纳法国在首都恩贾梅纳的军事存在，法方希望在布基纳法索首都瓦加杜古保留一支特种部队存在。

法国自2013年1月起在马里开展打击当地恐怖主义组织的“薮猫行动”（Opération Serval），自2014年8月起在萨赫勒地区开展“新月形沙丘”军事行动，派遣数千名士兵与地区国家协同打击恐怖组织。去年6月，法国总统马克龙表示，法国在萨赫勒地区的军事存在将发生深刻转变。“新月形沙丘”行动将逐步让渡为在国际军队支持下的反恐军事行动。